Madagascar: 10es Jeux de la Francophonie - De nouvelles disciplines et des chances de médailles pour le pays

La Xème édition des Jeux de la Francophonie, qui se tiendra du 23 juillet au 1er août 2027 à Erevan, en Arménie, présentera un programme de compétitions élargi. L'introduction de nouvelles disciplines sportives, notamment l'haltérophilie et le basketball 3x3, pourrait offrir à Madagascar des opportunités supplémentaires de glaner plus de médailles.

Lors des 9es Jeux à Kinshasa en 2023, la Grande Ile a remporté un total de neuf médailles. L'ajout de disciplines, où les athlètes malgaches ont récemment démontré un potentiel de niveau mondial, constitue un regain d'espoir pour le pays.

Chance en or

L'intégration de l'haltérophilie au programme des Jeux est une nouvelle particulièrement intéressante pour Madagascar. Le pays dispose d'athlètes de premier plan dans cette discipline que ce soit du côté des dames ou des hommes. Les performances régulières des haltérophiles malgaches sur les plateaux continentaux et mondiaux positionnent d'ores et déjà la fédération nationale comme un acteur avec lequel il faudra compter pour ce rendez-vous en Arménie. Le basket-ball 3x3 est une autre discipline à fort potentiel pour la délégation malgache.

La compétition sera placée sous la responsabilité d'un délégué technique désigné par la FIBA et est ouverte aux jeunes de 18 à 35 ans. Avec le développement de la discipline et surtout en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, les jeux à Erevan constituent une étape de préparation pour les équipes francophones. L'équipe nationale masculine, les Ankoay, se classe actuellement au deuxième rang continental africain, témoignant d'une compétitivité et d'une maîtrise tactique de haut niveau.

L'équipe nationale féminine n'est pas non plus en reste. La structuration et la popularité croissante de cette discipline à Madagascar sont des atouts majeurs en vue de 2027. Pour le basket 5x5, chez les dames, l'équipe des moins de 25 ans avait déjà montré la voie en décrochant une médaille de bronze lors des derniers Jeux à Kinshasa, confirmant ainsi que le basketball à trois est une véritable pépinière de talents pour le pays.

Enjeu

Les Échecs, véritable symbole de stratégie et de réflexion, s'invitent aussi pour la première fois au programme des compétitions sportives. Ils sont ouverts aux joueuses et joueurs francophones âgé(e)s de 18 à 35 ans, cette compétition se déroule en collaboration avec l'Association Internationale des Échecs Francophones (AIDEF), conformément à la règlementation de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE). Outre ces trois disciplines, les Jeux d'Erevan comprendront des épreuves d'athlétisme, de para-athlétisme, de judo, de tennis de table, de breaking, de football masculin, de basket 5x5 féminin ainsi que des concours culturels variés. Pour Madagascar, l'enjeu sera de faire mieux qu'à Kinshasa. La préparation des athlètes et l'accompagnement par les fédérations respectives seront déterminants pour concrétiser ces espoirs et permettre à la Grande Île de poursuivre son ascension dans le classement des nations francophones.