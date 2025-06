Madagascar: Douanes - Le pays, un modèle dans l'utilisation de l'intelligence artificielle

En 2025, le Fonds monétaire international a sélectionné la douane malgache comme l'administration pilote en Afrique pour l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les opérations douanières.

Cette désignation vient couronner des années de réformes et de modernisation des pratiques, dans un contexte où peu d'administrations africaines sont parvenues à franchir ce cap technologique.

Panel de haut niveau

Invitée par l'institution de Bretton Woods à Washington, l'administration douanière malgache a partagé son expérience lors d'un panel de haut niveau, aux côtés de géants mondiaux de la Tech tels que Google, Microsoft, IBM, Meta et OpenAI. Le directeur général des Douanes, Zafivanona Ernest Lainkana, y a présenté les résultats obtenus à Madagascar, notamment grâce au système de ciblage intelligent Enhanced Risk Assessment (ERA) et à la mise en place d'un Data Warehouse. Lors de cet échange à Washington, Madagascar figurait aux côtés de l'Australie, l'autre pays représenté par un service public, en l'occurrence son administration fiscale.

La douane malgache a alors montré qu'il était possible d'avancer avec des moyens limités, là où les pays développés disposent de ressources humaines et financières considérables. Ce contraste a souligné la capacité d'un pays en développement à adopter des solutions avancées basées sur l'IA, à coût maîtrisé, grâce à des partenariats internationaux et une stratégie claire.

Exemple de gouvernance numérique

La douane malgache a ensuite été sollicitée pour partager ses expériences au forum Innovate the Future à Dubaï, pour exposer de nouveau les résultats de son Plan stratégique 2020-2024 et les fondations déjà posées pour la période 2025-2029. Elle prouve ainsi qu'une administration peut devenir un exemple de gouvernance numérique en combinant choix technologiques pertinents et moyens limités. Le point d'orgue de cette transformation est la création du Centre d'Excellence des Données et de l'Intelligence Artificielle (CEDIA) au sein de la douane.

Ce laboratoire interne, lancé en mai 2025, centralise les connaissances en data science, automatise la détection des anomalies, affine les outils de ciblage des risques et conçoit les algorithmes qui façonneront l'avenir des opérations douanières. La douane malgache devient ainsi un exemple pour l'ensemble du continent, une administration pionnière dans l'utilisation de l'IA capable de faire de cette technologie un levier pour renforcer sa performance, sa transparence et sa modernisation.