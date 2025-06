Madagascar: Fondation Axian - Une résidence universitaire pour Akamasoa

Une résidence universitaire pour les jeunes filles sera construite au centre Akamasoa par la fondation Axian. La nouvelle infrastructure pouvant accueillir une centaine de bénéficiaires est prévue être opérationnelle à la rentrée universitaire 2026.

Engagement durable pour l'éducation des jeunes femmes. C'est dans cette optique que la fondation Axian a procédé jeudi à la cérémonie de pose de la première pierre d'une résidence universitaire pour jeunes filles au centre Akamasoa. Cette résidence universitaire pourra accueillir une centaine de jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans. « L'éducation, la santé et le logement sont nos priorités. Il devrait y avoir une résidence pour les jeunes filles dans tout Madagascar. C'est un devoir humain et un devoir moral d'aider les jeunes filles », selon le Père Pedro Opeka, fondateur du centre. Il a fait savoir, dans la foulée, que l'université Akamasoa compte actuellement 1250 étudiants, issus des 22 régions de Madagascar. Cette résidence offrira un cadre sécurisé, stable et propice à la réussite académique et personnelle. Elle sera opérationnelle à la rentrée universitaire de 2026.

Partenariat

Ce chantier s'inscrit dans la continuité d'un partenariat fort entre la fondation Axian et Akamasoa. Depuis 2022, les deux entités œuvrent ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. « Offrir aux jeunes femmes un environnement qui favorise l'apprentissage, la confiance et l'épanouissement est essentiel. C'est un acte fort en faveur de l'égalité des chances », souligne Mialisoa Andrianasolo, Directrice Exécutive de la fondation Axian.

Avec cette nouvelle initiative, la fondation Axian poursuit son engagement en faveur d'un avenir où l'éducation devient un véritable levier d'émancipation et d'égalité des chances pour les jeunes générations. A noter que dans le cadre du programme « Tafontsika », lancé pour répondre à la surpopulation des sites d'Akamasoa, 50 logements dignes et sécurisés ont déjà été construits pour des familles vivant dans des zones insalubres.