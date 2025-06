Madagascar: AS Fanalamanga - Saisie de la FMF pour litige d'arbitrage

Une polémique secoue le football malgache après le quart de finale retour de la World Cola PFL 2024 entre l'AS Fanalamanga et le CFFA Andoharanofotsy, disputé le 1er juin 2025 à 14h30 au Stade Elgeco Plus By-pass. Éliminé aux tirs au but (9-8) après un score cumulé de 1-1, l'AS Fanalamanga a fait une annonce officielle ce jeudi à Nanisana, dénonçant une erreur arbitrale majeure et appelant la Fédération Malgache de Football (FMF) à intervenir.

Selon l'annonce du club, l'incident s'est produit à la 59e minute, lorsque l'AS Fanalamanga a marqué un but jugé valable par les joueurs et le staff. Mais l'arbitre assistant a signalé que le ballon était sorti avant le centre, une décision qui a annulé le but. Pourtant, des images vidéo capturées par un journaliste présent démontrent clairement que le ballon n'a jamais franchi la ligne.

Cette erreur a eu un impact direct sur l'issue du match, privant l'AS Fanalamanga d'un avantage qui aurait pu changer la donne avant la prolongation et les tirs au but. « Nous parlons d'un quart de finale de la compétition la plus importante du pays. Ce genre de faute est inacceptable », déplore le président de l'AS Fanalamanga, Hasinarivo Tantely Harimino Flavien, lors de cette annonce à Nanisana. Il évoque des semaines de préparation, des sacrifices des joueurs, du staff et des supporters, ainsi que des investissements financiers, « réduits à néant » par cette décision. « Ce n'est pas juste une défaite sportive, c'est une injustice », ajoute-t-il.

Conflit d'intérêts

L'AS Fanalamanga soulève également un possible conflit d'intérêts. « L'arbitre assistant, employé dans la commune d'Andoharanofotsy dans le service des affaires générales, serait sous la direction de la maire, qui n'est autre que le président du CFFA. Nous ne disons pas qu'il a été payé, mais on peut s'interroger sur une possible influence liée à son travail », précise l'annonce. Le club appelle la FMF à enquêter sur cette situation et à prendre des mesures avant la reprise du championnat. L'AS Fanalamanga demande à la FMF de revoir l'action incriminée avec « honnêteté » et de tirer les conséquences nécessaires.

« Le football malgache mérite mieux, la PFL mérite mieux, nos efforts méritent du respect », insiste le club, qui affirme n'avoir aucun problème avec les instances comme le CFEM, organisateur de la PFL, ou le CCA. Cependant, il refuse de tolérer de telles injustices et espère une réaction rapide et transparente.