Ghana: Le cedi ghanéen deviendra la monnaie la plus performante au monde en 2025

TLDR

Le cedi ghanéen a gagné près de 50 % par rapport au dollar américain en 2025, ce qui en fait la monnaie la plus performante au niveau mondial cette année.

Commençant l'année à 15 ₵ pour un dollar, la monnaie s'est progressivement appréciée pour atteindre 10,21 ₵ au début du mois de juin.

Cette appréciation est due à l'amélioration du sentiment des investisseurs, à des recettes d'exportation d'or record et à un resserrement de la politique monétaire.

Le cedi ghanéen a gagné près de 50 % par rapport au dollar américain en 2025, ce qui en fait la monnaie la plus performante au niveau mondial cette année, selon les données de Bloomberg. Débutant l'année à 15 ₵ pour un dollar, la monnaie s'est régulièrement appréciée pour atteindre 10,21 ₵ au début du mois de juin.

Cette appréciation est due à l'amélioration du sentiment des investisseurs, aux recettes record des exportations d'or et au resserrement de la politique monétaire. La Banque du Ghana a relevé son taux d'intérêt de référence de 100 points de base en mars pour le porter à 28 %, ce qui a permis de maîtriser l'inflation, qui est tombée à 21,2 % en avril. Le passage aux ventes aux enchères de devises sur le marché au comptant a également amélioré la liquidité du dollar et freiné l'activité spéculative.

La position extérieure du Ghana s'est renforcée, soutenue par les exportations d'or, de pétrole et de produits non traditionnels. Les exportations d'or sont passées de 7,6 milliards de dollars en 2023 à 11,6 milliards de dollars en 2024, grâce à l'augmentation des prix mondiaux et aux politiques nationales exigeant des achats d'or basés sur le cedi. Les réserves de change ont atteint 11,4 milliards de dollars en mars 2025.

Le soutien d'un programme du FMI de 3 milliards de dollars et les réformes budgétaires - y compris le gel des paiements d'arriérés et la réduction des rendements des bons du Trésor - ont contribué à rétablir la stabilité macroéconomique.

Key Takeaways

La remontée du cedi marque un revirement spectaculaire par rapport à son effondrement de 2022, lorsqu'il a perdu plus de 55 % de sa valeur et s'est classé comme la monnaie la moins performante du monde. Les gains d'aujourd'hui reflètent non seulement des solutions à court terme, mais aussi des changements structurels plus profonds.

Le gouvernement ghanéen, sous la direction du président Mahama, a donné la priorité à la stabilité par le biais d'un resserrement budgétaire, d'une gestion de la dette et d'une plus grande attention portée à la croissance tirée par les exportations. La politique "or contre pétrole", l'augmentation des réserves de la banque centrale et l'évolution vers des marchés monétaires plus transparents ont renforcé la confiance macroéconomique. Cependant, des risques subsistent. L'inflation est supérieure à l'objectif de 6 à 10 % de la BoG et la hausse des coûts des services publics pourrait retarder l'assouplissement monétaire.

Le gouverneur Johnson Asiama a mis en garde contre toute complaisance, soulignant que l'objectif est une stabilité durable et non des gains à court terme. Pour les investisseurs, le rebond du Ghana illustre la manière dont une action politique coordonnée, des ressources naturelles abondantes et le soutien du FMI peuvent restaurer la crédibilité des marchés frontières, en particulier ceux qui sortent d'une situation de détresse en matière de dette souveraine.