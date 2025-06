Afrique de l'Ouest: Les actions rebondissent à Nairobi et Lagos alors que la BRVM et Accra reculent

TLDR

Les actions des principales bourses africaines ont affiché des performances mitigées cette semaine, avec une force notable au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud, tandis que le Ghana et le Malawi ont corrigé.

L'indice NGX All Share a augmenté de 2,5 % en monnaie locale (+9,0 % depuis le début de l'année en termes d'USD), grâce aux gains importants de MTN Nigeria (+9,99 %), Champion Breweries (+10 %) et Nigerian Exchange Group (+10 %). À Nairobi, l'indice NSE All Share a progressé de 0,73 % (+9,68 % depuis le début de l'année en CL), soutenu par Uchumi Supermarket (+8,7 %) et Liberty Kenya (+8,57 %).

L'indice All Share de la Bourse de Johannesburg a gagné 1,9% (+20,21% depuis le début de l'année en USD), soutenu par les petites et moyennes capitalisations comme Renergen (+10,67%) et Brikor (+21,43%). Pendant ce temps, l'indice composite BRVM a baissé de 0,23% (+20,67% depuis le début de l'année en USD) en dépit de la forte progression de Bank of Africa-Mali (+7,33%) et de Total Sénégal (+7,32%).

Le GSE-CI du Ghana a chuté de 2,77% cette semaine, bien qu'il reste le plus performant depuis le début de l'année avec une hausse stupéfiante de 22,83% en monnaie locale et de 70,53% en USD. Le Malawi a également reculé de 1,2 %, mais son indice reste en hausse de 62,61 % depuis le début de l'année.

Points clés à retenir

Les fortes hausses enregistrées depuis le début de l'année par les actions africaines reflètent le regain d'intérêt des investisseurs pour les marchés frontières et émergents, d'autant plus que les prévisions de baisse des taux d'intérêt mondiaux poussent les capitaux vers les régions à haut rendement. Toutefois, les reculs hebdomadaires à Accra et à Blantyre mettent en évidence les prises de bénéfices et les rotations, en particulier sur les marchés qui avaient connu une forte croissance.

La résistance récente du cedi ghanéen a attiré des flux étrangers, ce qui explique le rendement exceptionnel, bien que la durabilité reste remise en question en raison des inquiétudes liées à l'assainissement des finances publiques. À l'inverse, les marchés nigérian et kényan ont connu une amélioration de l'activité commerciale et de la liquidité, ce qui témoigne d'un regain de confiance des investisseurs locaux, probablement lié à l'amélioration des conditions de liquidité et à la clarté des politiques.

Le JSE sud-africain enregistre une surperformance des moyennes et petites capitalisations, ce qui laisse présager une rotation domestique dans le contexte de la reprise mondiale des actions. Du côté de la BRVM, la légère baisse hebdomadaire masque une forte performance sous-jacente au niveau des actions. Le rattachement du franc CFA à l'euro assurant la stabilité de la monnaie, les actions de l'UEMOA continuent d'attirer les capitaux institutionnels régionaux. Cependant, les volumes plus faibles de cette semaine pourraient indiquer un sentiment de prudence avant les données macroéconomiques clés et les signaux des banques centrales à travers l'Afrique de l'Ouest.