Sierra Leone: Le pays lance le premier réseau 5G alimenté par des énergies renouvelables

TLDR

La Sierra Leone va déployer son premier réseau 5G alimenté par des énergies renouvelables, marquant ainsi une étape importante dans ses transitions numérique et énergétique. Le projet, mené par l'entreprise de télécommunications locale Zoodlabs et le fournisseur d'énergie africain CrossBoundary Energy, a été annoncé lors du Digital Government Summit à Freetown.

L'initiative consiste à alimenter les tours 5G à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques, de batteries de stockage et de générateurs de secours afin d'assurer une grande fiabilité tout en réduisant l'utilisation de combustibles fossiles. CrossBoundary finance les cinq premières tours afin d'accélérer le déploiement, en commençant par Freetown et en s'étendant à l'ensemble du pays.

Le réseau 5G promet des vitesses plus rapides, une latence plus faible et la prise en charge d'applications telles que les villes intelligentes, les services de santé à distance et l'IdO. Le taux de pénétration du haut débit n'étant que de 20,7 %, le projet devrait permettre d'élargir considérablement l'accès au réseau dans toute la Sierra Leone.

David Kapkima, PDG de Zoodlabs, a souligné le rôle de la 5G dans l'alimentation de divers secteurs et a insisté sur l'importance des énergies renouvelables dans la construction d'infrastructures résilientes.

Points clés à retenir

La décision de la Sierra Leone d'intégrer l'énergie renouvelable au déploiement de la 5G est le signe d'un nouveau modèle d'infrastructure numérique dans les marchés émergents. En s'attaquant à la fois à l'accès à l'énergie et à la connectivité, le projet s'attaque à deux défis majeurs en matière de développement. L'adoption de la 5G en Afrique n'en est qu'à ses débuts : seuls 1,4 % des utilisateurs de téléphones mobiles disposeront de la 5G en 2024. Ce chiffre devrait atteindre 25 % à l'échelle du continent d'ici 2029, l'Afrique subsaharienne représentant 180 millions d'abonnements à la 5G.

L'Afrique du Sud est en tête du déploiement, mais des pays comme le Nigeria et le Kenya accélèrent les déploiements. Les coûts élevés des infrastructures et l'insécurité énergétique ralentissent souvent les progrès. Le modèle de la Sierra Leone, qui utilise l'énergie solaire pour alimenter les infrastructures de télécommunications essentielles, offre une solution pour surmonter ces contraintes. Il s'aligne également sur les appels mondiaux en faveur d'un développement résilient au changement climatique, montrant que la 5G et l'énergie verte peuvent progresser ensemble.