Madagascar: PFL - L'AS Fanalamanga fait appel à la fédération

Réclamation. L'AS Fanalamanga ne digère pas la décision des arbitres lors de son match contre CFFA, l'équipe du président de la CFEM, comptant pour les quarts de finale retour du championnat national Division Élite. L'équipe d'Alaotra Mangoro a été éliminée au forceps, «dans l'injustice», selon ses dirigeants, à l'issue de la séance de tirs au but (8-9) le 1er juin au By Pass. L'équipe d'Andoharanofotsy avait arraché la victoire (1-0) à l'aller, et le club d'Alaotra Mangoro a pris sa revanche au retour (0-1), insuffisant pour se qualifier.

Quatre jours plus tard, les dirigeants de l'AS Fanalamanga ont organisé une conférence de presse jeudi à Analamahitsy pour réitérer leur mécontentement à cette décision arbitrale. Le club a marqué un autre but qui aurait dû être son deuxième, synonyme de la victoire, mais celui-ci a été refusé par le juge de touche « qui a signalé que le ballon était sorti avant le centre. Pourtant, les images vidéo venant d'un journaliste présent lors du match sont formelles : le ballon n'est jamais sorti du terrain ».

Le staff du club a revisionné à plusieurs reprises l'action sur la vidéo, qui « confirme que le ballon n'a jamais été sorti ». Les dirigeants de l'AS Fanalamanga ont envoyé une lettre de réclamation le jour même du match, puis une autre lettre de confirmation le lendemain, le 2 juin, auprès de la fédération, pour étudier ce cas et prendre par la suite une décision juste. Les demi-finales de la PFL sont prévues le 22 juin. Les trois autres équipes qualifiées sans souci sont Cosfa, Elgeco Plus et Mama FC.