Ethiopie: L'ambassadeur des États-Unis appelle à une relance urgente du désarmement dans la région du Tigray

Addis Ababa — L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a souligné la nécessité de trouver des moyens de relancer d'urgence l'accord de cessation des hostilités (CoHA) et de permettre aux gens de rentrer chez eux, ainsi que le désarmement et la réintégration.

Le 2 novembre 2022, l'accord de paix de Pretoria a marqué une étape historique vers la fin de la guerre dans le nord de l'Éthiopie.

Il convient de rappeler que lors d'une discussion tenue en février dernier concernant le rapport de mise en oeuvre sur les réalisations du processus de l'accord de paix de Pretoria, il a été noté que la formation à la réhabilitation des anciens militants dans la région du Tigré, l'acheminement de l'aide humanitaire et les initiatives de reconstruction sont considérés comme des résultats tangibles de l'accord de paix.

Immédiatement après l'accord de paix, le gouvernement fédéral a mis en oeuvre des actions importantes pour rétablir rapidement une série de services dans la région, tels que les services bancaires, les compagnies aériennes et les télécommunications, ainsi que la reconstruction des infrastructures, permettant ainsi à la population de constater les avantages de l'accord de paix.

Dans sa déclaration à la Chambre des représentants du peuple il y a quelques mois, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance de l'accord de paix de Pretoria, qui a permis de restaurer les infrastructures et de fournir des services à la population du Tigré.

Les États-Unis ont joué un rôle dans la facilitation de cet accord, en veillant à ce que la paix soit rétablie dans la région. Outre son implication dans la facilitation de l'accord, le gouvernement américain a activement soutenu sa mise en oeuvre, oeuvrant pour une stabilité à long terme.

Dans une interview accordée à l'agence de presse éthiopienne (ENA), l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a fait l'éloge de l'accord pour son efficacité à faire taire les armes dans la région du Tigré.

L'ambassadeur a déclaré : "Commençons par saluer l'accord de Pretoria, qui a permis de faire taire les armes dans cette terrible guerre et de rétablir les services dans la région du Tigré.

L'ambassadeur Ervin Massinga s'est rendu fréquemment dans la région du Tigré, afin d'évaluer directement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'accord. Tout en reconnaissant les progrès accomplis, il a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre le désarmement et de s'attaquer à la situation des personnes déplacées, qui continuent d'endurer des épreuves.

L'ambassadeur a déclaré : "Il est extrêmement important de trouver des moyens de relancer d'urgence l'accord de cessation des hostilités et l'élément permettant aux personnes de rentrer chez elles, ainsi que le désarmement et la réintégration et les autres éléments de l'accord de cessation des hostilités (CoHA)".

Il a réaffirmé que toutes les parties concernées comprennent clairement la position des États-Unis, qui est d'aller de l'avant, et non de reculer, dans la recherche d'une paix et d'une stabilité durables.

Il convient de noter que dans une déclaration récente, Getachew Reda, l'ancien chef de l'administration intérimaire du Tigré, a indiqué que l'exécution de l'accord de paix de Pretoria, le rapatriement des personnes déplacées et la réhabilitation des anciens militants ont été entravés par nos différends internes.