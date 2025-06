Sénégal: Hajj - Les pèlerins font le Tawaff d'aurevoir

De l'envoyé spécial de l'APS, Ousmane Ibrahima Dia

La Mecque, 8 juin (APS) - Des milliers de pèlerins ont effectué, dimanche, le Tawaf al-Wada, pour dire au revoir à la Kaaba, un dernier acte de dévotion marquant la fin du Hajj.

Auparavant, ces pèlerins ont formé de longues processions pour se rendre sur le site de la lapidation, un des rituels du grand pèlerinage étalé sur trois jours.

Le rituel, entamé vendredi, jour de l'Aid, prend fin ce dimanche. Les pèlerins ont répété le même geste pendant trois jours en jetant un nombre de pierres déterminées sur chacune des stèles symbolisant Satan.

Pour éviter la chaleur, des pèlerins se lèvent tôt pour sacrifier au rituel de la lapidation à Jamaratt.

La lapidation rappelle l'histoire du prophète Ibrahim, dans sa résistance aux tentations de Satan.

Les pèlerins lancent sept pierres sur chaque stèle, en commençant par la plus petite et en terminant par la plus grande.

Les policiers saoudiens veillent au grain pour orienter ces foules immenses tandis que des bénévoles distribuent de l'eau.

La nouvelle installation du site de Jamaratt, d'une capacité d'accueil de 300 000 pèlerins par heure, se veut une avancée significative dans la gestion des foules, conformément aux plus hauts standards internationaux.

Elle permet un flux flexible et sécurisé durant le pic du rituel de la lapidation pendant les jours de Tashriq.

Avant cette réalisation, le site de Jamaratt se composait de petits piliers de pierre entourés d'espaces étroits et de voies limitées, engendrant de fortes congestions, notamment avec l'augmentation du nombre de pèlerins.

La nouvelle installation est une structure architecturale complète à cinq étages, longue de 950 mètres et large de 80 mètres.

Elle comprend 386 escaliers mécaniques, 11 bâtiments dédiés aux escaliers mécaniques, ainsi que plusieurs passerelles multidirectionnelles, des allées d'entrée et de sortie, des sorties de secours, et des systèmes intelligents de refroidissement et de surveillance, selon l'Agence saoudienne de presse (SPA).

Cette infrastructure est soutenue par un dispositif opérationnel précis avec des équipes spécialisées présentes 24h/24 pour garantir la sécurité, fournir des services médicaux et des orientations, en coordination avec les autorités de sécurité et les services de soutien.

L'installation est équipée de panneaux d'information multilingues et de caméras de surveillance modernes, contribuant à fluidifier les déplacements et à protéger les pèlerins.

Le parcours est jalonné de 200 ventilateurs-brumisateurs afin d'atténuer les effets de la chaleur.

Le nombre total de pèlerins pour le Hajj 1446 de l'Hégire s'élève à 1 673 230, selon l'Autorité générale des statistiques (GASTAT).

Parmi eux, 1 506 576 sont venus de l'étranger par divers points d'entrée, tandis que 166 654 pèlerins nationaux, hommes et femmes, citoyens et résidents, ont participé au pèlerinage.

Les données statistiques de l'Autorité pour le Hajj de cette année révèlent que le nombre d'hommes pèlerins (nationaux et étrangers) s'est élevé à 877 841, contre 795 389 pèlerines.

L'Autorité a précisé que, pour les pèlerins venus de l'extérieur du Royaume, 1 435 017 sont arrivés par avion, 66 465 par voie terrestre et 5 094 par voie maritime.