Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie a mis en oeuvre une approche diplomatique bien meilleure et plus avancée en modifiant ses relations étrangères et sa diplomatie au niveau politique et en les adaptant à ses intérêts nationaux.

Lors d'une vaste interview accordée à la télévision éthiopienne, le premier ministre s'est longuement étendu sur les relations extérieures et la diplomatie.

Selon lui, l'Éthiopie est un pays vigilant et indépendant qui s'est créé des amis sincères et accueille des amis de tous les continents.

À cette fin, nous suivons une approche diplomatique qui n'est pas liée à l'idéologie.

En ce qui concerne l'agenda diplomatique, l'Éthiopie est passée d'un agenda de réception à un agenda de définition sur des questions clés, a souligné le Premier ministre.

L'Éthiopie est un pays qui présente ses intérêts de manière convaincante aux institutions internationales, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y a aucune raison d'hésiter à les exprimer.

La diplomatie du pays identifie les amis, renforce les partenariats stratégiques non seulement verbalement, mais aussi par le biais d'accords, ce qui lui permet d'avoir de véritables partenaires stratégiques.

Le Premier ministre a noté que l'Éthiopie est devenue un pays dont on a besoin dans les médiations internationales et que le pays est devenu un membre des BRICS grâce à notre capacité à expliquer l'importance de la nation.

Comme nous avons gagné de véritables amis sur tous les continents, des alliés nous soutiennent en échangeant des informations, des formations et des armes, a-t-il ajouté.

Au cours des sept dernières années, nous avons mis en place une diplomatie bien meilleure et plus avancée qui nous a permis de continuer à garantir nos intérêts nationaux, a-t-il affirmé.

Nous avons ainsi gagné des partenaires solides et fiables au Moyen-Orient, en Europe, en Extrême-Orient et en Amérique du Nord.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de réduire la dette et la dépendance et d'accroître les exportations du pays afin de maintenir nos relations avec ces amis et partenaires.