Tunisie: Le GITAS représente la Tunisie au Salon de l'Aéronautique du Bourget

Le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS) participera à la 55e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se tiendra au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, du 16 au 22 juin 2025.

Organisée en partenariat avec l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), cette participation vise à mettre en avant les opportunités qu'offre la Tunisie dans le domaine aéronautique et à promouvoir un écosystème national compétitif, alliant savoir-faire, innovation et engagement environnemental.

La 55e édition du salon se déroulera du lundi 16 au jeudi 19 juin 2025, de 8h30 à 18h00, durant des journées exclusivement réservées aux professionnels. Le salon sera ensuite ouvert au grand public du vendredi 20 au dimanche 22 juin 2025.

Événement de référence dans le secteur de l'aviation civile, le salon constitue une plateforme incontournable pour présenter les dernières innovations et favoriser les échanges professionnels autour des orientations futures et des avancées technologiques de l'industrie aéronautique.

Créé en 2006, le GITAS est un groupement de sociétés implantées en Tunisie, opérant dans le domaine aéronautique et spatial. Il regroupe actuellement 51 entreprises membres, réparties sur quatre pôles géographiques : le Grand Tunis, le Sahel (à 140 km de Tunis), Soliman (à 35 km de Tunis) et Zaghouan (à 60 km de Tunis).

Le GITAS a pour missions de favoriser les échanges, collaborations et synergies entre les entreprises du secteur en Tunisie, représenter la profession auprès des autorités nationales, promouvoir un environnement propice au développement de l'industrie aéronautique et spatiale et encourager l'implantation de nouvelles entreprises du domaine en Tunisie.

La participation au Salon du Bourget 2025 bénéficie du soutien de l'initiative « Invest for Jobs », dans le cadre du projet « Partenariats pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II », mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie, sous la tutelle du ministère tunisien de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.