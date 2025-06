Afrique: 'L'Odyssée de la Posidonie' du 18 au 22 Juin 2025 à Monastir - Quand la passion de la photographie saisit la magie des fonds marins

TUNIS — Connue pour sa proximité avec les Iles Kuriat, véritables refuges marins d'une richesse exceptionnelle, entre champs de posidonies, bancs de poissons et paysages sous-marins à couper le souffle, Monastir, ville côtière du Sahel tunisien, dotée d'un écosystème marin unique, accueillera, du 18 au 22 juin 2025, le festival international de photographie et de vidéographie sous-marine "L'Odyssée de la Posidonie".

Organisé par la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques CMAS-Afrique, en partenariat notamment avec la Fédération des Activités Subaquatiques et de Sauvetage de Tunisie (FASST), la Fédération Arabe de Plongée et de Sauvetage et l'association Notre Grand Bleu, le festival se positionne comme un rendez-vous international singulier, alliant compétition artistique, engagement environnemental et sensibilisation à la préservation des herbiers de posidonie, une plante à fleurs sous-marine typique de la Méditerranée.

L'image un moyen de sensibilisation pour la conservation de l'écosystème marin

Cet événement vise à valoriser la richesse des fonds marins méditerranéens, particulièrement à Monastir et dans l'Aire Marine et Côtière Protégée de Kuriat, à travers la photographie et la vidéo sous-marines en utilisant l'image comme outil de sensibilisation à l'importance des écosystèmes marins et en mobilisant plongeurs, photographes, vidéastes, artistes et citoyens autour de la conservation marine, dans un moment de rencontre entre professionnels, passionnés, scientifiques et associations.

Encadré par des experts reconnus et soutenu par des partenaires engagés, l'événement offre aux participants l'opportunité de révéler leur talent, de partager leur passion et de s'immerger dans l'univers fascinant de la posidonie.

En accueillant des plongeurs talentueux venant de différents pays, ce rendez-vous offre une occasion unique aux photographes chevronnés comme pour les vidéastes passionnés, de capter, à travers leurs regards, les secrets et mystères du monde sous-marin.

Une compétition, un jury et des prix

La compétition s'articule autour de trois catégories: photographie, vidéographie et créativité. Les meilleures oeuvres, sélectionnées selon des critères artistiques et techniques, seront annoncées et récompensées le 22 juin lors de la cérémonie de clôture. Les trois premiers lauréats de chaque catégorie recevront des médailles et des certificats à l'issue de la délibération du jury, composé de deux experts : Adnan Drnda et Yacine Fates. Adnan Drnda, photographe et vidéaste sous-marin de renommée, est fondateur du SCUBA Sarajevo Diving Club et instructeur CMAS. Plusieurs fois champion national en Bosnie-Herzégovine, il a représenté son pays dans de nombreuses compétitions internationales, notamment lors du Championnat européen CMAS.

Yacine Fates, photographe sous-marin passionné et instructeur CMAS, président du club de plongée MANTA RAY, s'est distingué par son engagement pour la biodiversité marine et le respect de l'environnement. Il a notamment remporté le premier prix du concours de photographie sur la biodiversité en Algérie en 2021.

Au-delà de la compétition, "L'Odyssée de la Posidonie" est avant tout une célébration de la passion pour la photographie sous-marine et de la préservation des merveilles marines. Né du désir de rassembler amateurs, professionnels et amoureux de la mer, cet événement met en lumière l'art de capturer les trésors invisibles des profondeurs, tout en sensibilisant à la fragilité des écosystèmes marins, dont la posidonie. Présente sur Terre depuis des millions d'années, la posidonie, appelée "dhrii" en dialecte tunisien, compte parmi les plantes les plus anciennes du monde. Fragilisée par l'activité humaine, elle reste un trésor marin essentiel, dont la préservation relève d'une responsabilité collective et partagée.