Tunisie: Municipalité de Tunis-Aïd el Adha - Les opérations de propreté se poursuivent

Dans le cadre du plan exceptionnel élaboré par la municipalité de Tunis pour assurer les meilleures conditions environnementales et sanitaires aux citoyens pendant l'Aïd al-Adha, une série d'interventions intensives sur le terrain ont été menées.

Ces opérations, supervisées par le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Tunis, ont ciblé plusieurs zones à forte densité de population et des points sensibles. La campagne a couvert le dépôt de Taha Hussein, les quartiers d'El Mellassine, Helal, et El Hrariyya, ainsi qu'El Khadra, Ezzouhour, Bab Souika et Cité Ettahrir.

Les équipes de nettoyage ont été renforcées en ressources humaines et logistiques pour garantir la rapidité et l'efficacité des interventions. Des conteneurs supplémentaires ont été distribués pour faciliter la collecte des restes d'abattage et des déchets ménagers. Les déchets organiques et les résidus des sacrifices ont été immédiatement ramassés des différents points d'abattage, et les zones environnantes ont été désinfectées. Le balayage manuel et mécanique des rues principales et secondaires a été effectué, notamment autour des mosquées et des places publiques. Un contrôle des points noirs a également été mis en place, avec des interventions proactives pour éviter l'accumulation de déchets et l'émission d'odeurs.

La municipalité de Tunis a affirmé que ces interventions s'inscrivent dans le cadre d'un plan global visant à assurer une propreté continue. Les équipes de surveillance et de collecte poursuivront leur travail dans les jours suivant l'Aïd afin de garantir la stabilité de la situation environnementale et de prévenir tout problème urgent.