Ethiopie: Un nouveau livre sur l'athlète Haile Gebrselassie devrait être publié en août

Addis Ababa — Un livre intitulé "Dissecting Haile", qui explore la vie et les expériences du célèbre athlète éthiopien Haile Gebrselassie, écrit par sa fille Melat, devrait être publié au mois d'août de cette année.

Lors d'un point presse tenu ce matin, Melat a révélé qu'elle avait consacré plus d'un an à la préparation de ce livre, qui comprend 12 chapitres, avec son co-auteur, l'homme d'État panafricain de la jeunesse, l'innovateur et l'auteur Abayomi Rotimi Mighty.

La séance d'information a souligné que le livre fournit un examen intime et sans précédent de la vie de Haile Gebrselassie, le reconnaissant comme l'un des athlètes les plus remarquables et l'un des entrepreneurs les plus visionnaires de notre époque.

Il a été noté que le livre transcende les simples titres, offrant un point de vue distinctif sur les valeurs universelles de discipline, de résilience et d'objectif qui ont été à l'origine de ses réalisations extraordinaires en athlétisme et de son influence durable dans les affaires et la philanthropie.

En outre, le livre explore les débuts modestes de Haile et son ascension pour devenir une icône mondiale, en présentant des histoires inédites et en offrant un aperçu profond de l'état d'esprit qui a révolutionné la course de fond.

En outre, le communiqué de presse suggère que les lecteurs découvriront dans ce livre les philosophies et tactiques rarement partagées de Haile pour surmonter les défis, établir des records mondiaux et laisser un héritage durable.

La conférence de presse a confirmé que le lancement du livre est prévu pour le mois d'août de cette année et qu'il sera honoré par des dignitaires de haut rang et d'autres acteurs clés.