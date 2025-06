Soudan: La Force Conjointe affirme son soutien aux forces armées

Le commandant en chef du Mouvement de l'Armée de libération du Soudan Lit-Gen Jumaa Mohamed Haqqar a affirmé le soutien total et complet de la force conjointe aux forces armées dans la défense de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du Soudan. Il a souligné les mesures que le pays prend pour mettre fin aux milices rebelles terroristes et à leurs mercenaires.

Il a déclaré que les forces vaillantes sacrifient leurs biens les plus précieux pour libérer chaque centimètre de la patrie. Il a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux vaillantes forces armées, à la force conjointe et aux autres forces régulières qui travaillent sans relâche pour protéger la patrie et son précieux sol.

Dans son discours de félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Adha, Haggar a présenté ses meilleurs voeux et salutations au grand peuple soudanais et à la nation islamique du monde entier.

Il a annoncé la levée imminente du siège de la ville d'El Fasher, ouvrant la voie à des progrès vers la libération de chaque centimètre de la terre pure du Soudan.