Soudan: Le Premier ministre de transition appelle à mobiliser les efforts pour soutenir les forces armées dans la guerre de la dignité

Le Premier ministre de transition, Dr. Kamil Idris a appelé à mobiliser les efforts et les énergies nationales, tant officielles que populaires, pour soutenir les forces armées dans la guerre de la dignité, notant que les forces armées représentent la soupape de sécurité du pays et le protecteur de son unité, de sa dignité et de sa fierté.

Le Premier ministre a effectué ce samedi une visite d'inspection au commandement de la région militaire de la mer Rouge, où il a été reçu par le Lit-Gen Mahjoub Bushra, commandant de la région militaire de la mer Rouge, en présence du gouverneur de l'État de la mer Rouge, le Lit-Gen Mustafa Mohamed Nour et des commandants de la région.

Le Premier ministre a salué les efforts et les sacrifices des forces armées et de leurs forces d'appui envoyant un message au monde selon lequel les forces armées soudanaises sont fortes et capables de vaincre la rébellion et de parvenir à la stabilité dans tout le pays.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance dans le fait que les forces armées progressent progressivement vers la victoire et vainquent la milice rebelle FSR , indiquant que la guerre est désormais terminée.

Le commandant de la région militaire de la mer Rouge a informé le Premier ministre des derniers développements en matière de sécurité dans la région, notant que les forces armées sont actuellement dans leur meilleur état et que leur moral est élevé. Il a exprimé son espoir que le Premier ministre parviendra à mener à bien les tâches qui répondront aux aspirations du peuple à la prospérité du pays.