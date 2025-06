Algérie: Nâama - Lancement des premières expériences d'élevage de tilapia rouge dans des bassins d'irrigation agricole

Nâama — La station de pêche et d'aquaculture de la wilaya de Nâama a lancé les premières expérimentations pilotes d'exploitation de grands bassins d'irrigation agricole de plusieurs communes pour l'élevage du tilapia rouge, a-t-on appris auprès de cet établissement.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'investissement privé dans l'aquaculture intégrée en milieu agricole, compte tenu de son importance pour l'augmentation de la production piscicole et l'amélioration du rendement des cultures agricoles.

La station travaille en coordination avec plusieurs secteurs concernés pour cibler les agriculteurs intéressés, qui doivent disposer de bassins d'une capacité minimale de 1.000 mètres cubes, a expliqué le chef de la station, Hamidi Abdelhalim.

Début juin, les services concernés ont lancé les premières expérimentations avec des investisseurs et des agriculteurs dans les daïras d'Aïn Sefra, Mekmen Benamar et Mecheria, qui possèdent des bassins d'irrigation d'une capacité variant entre 15.000 et 50.000 mètres cubes.

Les participants ont été préalablement formés afin de maîtriser les conditions écologiques et techniques requises pour cette activité.

Le programme d'intégration des bassins d'irrigation agricole à l'aquaculture vise à intégrer au moins 30 grands bassins d'irrigation agricole appartenant à des agriculteurs de différentes filières, avant la fin de l'année en cours, selon le responsable.

La direction des Services agricoles, en coordination avec les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que les Chambres de la pêche et de l'agriculture de Nâama, oeuvre à la formation des agriculteurs afin de les encourager à investir dans ce secteur rentable, selon un communiqué de la DSA.

La station de pêche et d'aquaculture poursuit également ses campagnes de sensibilisation et d'information auprès des agriculteurs afin d'attirer un plus grand nombre vers l'intégration de l'aquaculture dans leurs activités agricoles.