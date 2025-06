Algérie: Protection du consommateur contre les intoxications alimentaires - Une caravane de sensibilisation lancée à Constantine

Constantine — Une caravane d'information et de sensibilisation sur les méthodes de prévention contre les intoxications alimentaires a été lancée à Constantine, à l'initiative de la direction locale du commerce, mobilisant 64 agents de contrôle pour la protection du consommateur et de la répression de fraude, répartis sur 32 brigades a-t-on appris dimanche de la responsable de cette direction par intérim, Nabila Zebiri.

La caravane axée sur des actions de sensibilisation et d'orientation cible en particulier les centres de formation professionnelle, les maisons de jeunes ainsi que les locaux commerciaux de la restauration rapide (fast-food), les restaurants classés et les pâtisseries et également les commerce des grandes surfaces et ceux implantés dans les places publiques, a précisé la responsable.

Lancée la semaine dernière, cette caravane, organisée en coordination avec divers partenaires dont les directions locales de la santé et de l'environnement et les services de la protection civile en sus d'associations de protection du consommateur, a visité jusqu'à présent des centres commerciaux et des marchés du chef-lieu de wilaya et des communes d'Ain Smara, Hamma Bouziane, El Khroub et Zighoud Youcef, a-t-elle indiqué.

L'objectif est d'œuvrer à sensibiliser les citoyens quant à l'importance de consommer un produit alimentaire sain, répondant aux normes d'hygiène exigées et conservé dans le respect des standards requis et la chaîne de froid, est-t-il souligné.

Le programme de cette caravane qui se poursuivra jusqu'au 30 juin en cours, sera clôturé par l'organisation d'une journée d'étude en faveur des gérants et des personnels des salles des fêtes dont la majorité est implantée dans les communes de Constantine, d'Ain Smara, d'El Khroub, d'Ain Abid, de Hamma Bouziane, de Didouche Mourad en plus de la circonscription administrative Ali Mendjeli, a-t-on indiqué.