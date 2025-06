Tunisie: ASR - Journée de dépistage visuel pour les chauffeurs - Pour une bonne santé visuelle

Professionnels de taxis et chauffeurs de bus ont convergé en masse dimanche dernier, pour s'enquérir de leur santé visuelle, par une consultation gratuite sur place à l'initiative de l'ASR. On apprend, dans le cadre d'une étude scientifique menée par les ASR young leaders, que 73% des personnes interrogées ont déclaré avoir un problème de vision, mais n'ont jamais consulté. 63% ont un problème de vision lors de la conduite nocturne...

Dans le cadre de son engagement continu pour une mobilité plus sûre, l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière (ASR), à travers son programme ASR Young Leaders, a organisé une journée porte ouverte de dépistage visuel au profit des chauffeurs de taxi et de transport collectif opérant dans le gouvernorat de Tunis le dimanche 1er juin 2025. Une dizaine de stands avec des opticiens qui ont pris place lors de l'activité sanitaire dominicale, à la salle de Taekwondo du complexe sportif des jeunes d'El Menzah.

Cette initiative inédite, organisée en partenariat avec le gouvernorat de Tunis, bénéficie du soutien actif de l'Utica, de l'Université Centrale, du Ministère de la Santé, de la Chambre des opticiens, ainsi que de la Police de la circulation. C'est une action ciblée sur un facteur de risque souvent négligé. La vision est un élément fondamental de la bonne conduite de tout véhicule. Pourtant, de nombreux professionnels de la route ne disposent pas d'un suivi ophtalmologique régulier. En répondant à ce besoin, cette campagne vise à prévenir les risques liés aux troubles visuels non diagnostiqués chez les conducteurs, et à sensibiliser à l'importance des contrôles réguliers pour la sécurité de tous. C'est en soi, une initiative pionnière des ASR Young Leaders.

Une mobilisation collective

Des stands de dépistage tenus par des opticiens qualifiés ont été installés pour réaliser des tests gratuits. Des brochures d'information et des échanges avec des professionnels de la santé étaient également proposés tout au long de la journée. Cette action s'inscrit dans la stratégie globale de l'ASR visant à réduire les facteurs de risques routiers et à promouvoir la culture de prévention parmi les usagers de la route. Mme Afef Ben Ghenia, présidente de l'ASR, une ONG qui milite pour des routes plus sûres en Tunisie depuis 2013 n'a pas caché sa satisfaction de voir une forte mobilisation et une prise de conscience générale, quant à l'importance de la santé visuelle dans la conduite, même si c'est un facteur de risque qui reste derrière celui de l'alcool au volant ou la distraction, mais qui demeure non négligeable.

Elle a transmis ce message plein de détermination : « L'idée a germé sur la base d'une étude scientifique, effectuée par un groupe d'étudiants qui sont en même temps les membres de l'ASR Young Leaders, le noyau que l'on a fait pour les jeunes. Donc parmi eux, on a des membres qui sont en même temps des opticiens. Donc, on les a encadrés pour procéder à une étude scientifique. On a ciblé un échantillon de 600 chauffeurs professionnels parmi les taxis individuels et collectifs, rattachés au gouvernorat de Tunis. Donc, il s'est avéré qu'il y a des statistiques, quelque peu alarmantes. 73% des échantillons ont déclaré qu'ils avaient un problème de vision, mais ils n'ont jamais consulté. 63% ont un problème qui réside dans la conduite nocturne. Donc, c'est un problème qu'on appelle, un facteur de risque mais qui reste tabou. On a toujours beau incriminer la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité qui sont la cause majeure d'accidents mortels.

La santé d'un chauffeur professionnel est primordiale pour assurer la sécurité des autres usagers de la route et la sienne. Donc du coup, on a pensé à organiser une journée porte ouverte pour appel à la participation à cette catégorie de chauffeurs, pour venir y faire un dépistage visuel gratuit, bien sûr encadré avec des ophtalmologues de renommée, comme Dr Raouf Rekik et son équipe, Dr Chebbi et d'autres volontaires qui nous ont rejoints pour la journée. Donc on a impliqué des partenaires qui sont le gouverneur de Tunis et aussi l'Utica, qui ont assuré l'appel à la participation à travers leurs chambres, pour aider les chauffeurs professionnels.

Donc c'est vraiment une participation très grande et une sensibilisation très forte pour les chauffeurs qui n'ont pas eu l'opportunité de venir se mobiliser sur place, pour qu'ils puissent faire leur dépistage. Aujourd'hui, on est vraiment surpris de constater avec certitude, et qu'on est plus que jamais sûrs que la vision, constitue le problème et le facteur de risque de l'accident de la route. Donc, il faut porter attention à la catégorie des usagers de la route, qui sont des chauffeurs professionnels qui ont passé beaucoup de temps sur la route et il faut porter attention à leur santé, que ce soit grâce au dépistage visuel, mais les choses devraient suivre pour d'autres facteurs qui affectent la conduite et les conditions physiques et mentales. »

On lui a demandé, par la suite, si elle comptait renouveler cette expérience dans d'autres villes du pays, chose à laquelle elle a répondu par l'affirmative. Ben Ghenia de révéler à ce sujet : « Oui, on va dupliquer cette action prochainement, il y aura le gouvernorat du Kef, ou encore celui de Sfax, et ça va être dupliqué dans les gouvernorats du Grand Tunis, avec l'appui de tout le monde. C'est une initiative qui connaît aujourd'hui une réussite, parce qu'on voit les gens qui sont venus ici pour nous rejoindre, pour renforcer nos efforts, que les spécialistes de la santé, les participants eux-mêmes, qui ont passé un jour de travail, et qui sont venus formant une file d'attente pour faire le dépistage visuel. Les gens craignent pour leur santé, pour les familles qui les attendent, et aussi pour les autres usagers de la route qui partagent l'environnement routier avec eux. »

Une opticienne membre des ASR young leaders n'a pas hésité à transmettre son enthousiasme : « Cette initiative de Dr Amel Chebbi, présidente de l'Institut Hédi-Raïs d'ophtalmologie de Tunis, est une très bonne chose, car de notre point de vue, la population ciblée, dans le contexte de l'initiative, c'est les enfants. Et on oublie que les enfants, qu'ils soient des hommes ou des femmes constituent le futur et que le volant représente la vie. C'est-à-dire que la personne qui a des difficultés visuelles au volant est un danger pour lui-même et une source de danger pour la communauté nationale. Les gens que nous devons cibler sont les chauffeurs de taxi car ils ne savent pas comment agir, quand ils ont des difficultés au volant. » En effet, les troubles visuels quand ils sont admis ou diagnostiqués induisent un certain nombre de conséquences sur la conduite, qui peut devenir parfois dangereuse et source d'accidents de la route.

On apprend qu'au préalable, en faisant le porte-à-porte, les ambassadeurs de l'ASR ont appelé directement les professionnels du transport, individuel et collectif, à participer massivement à cette journée de dépistage gratuit, un geste simple mais essentiel pour leur santé et la sécurité de tous les usagers de la route. Un taximan cinquantenaire, interrogé à la sortie de la journée de dépistage visuel a révélé devoir porter des lunettes de vue, pour effectuer convenablement son activité professionnelle, suite à une consultation. Le mérite est qu'il a fait face à la situation et a affronté ses problèmes de vision pour son bien et pour celui de la communauté.