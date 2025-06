Tunisie: A Sidi Qacim Jelizi - La fête de la céramique

Outre tous les événements festifs qui se font autour, ceux qui connaissent le centre aiment à venir se plonger dans l'atmosphère magique de ce lieu historique. Il y règnent une sérénité, une spiritualité que ne font qu'exalter la musique et les rires des enfants.

Comme chaque année, le Centre national de céramique d'Art, Sidi Qacim Jelizi, célèbre joyeusement la journée de la céramique.

Petits et grands s'y retrouvent avec plaisir, à l'invitation de l'infatigable Mohamed Hachicha, pour célébrer le plus ancien de nos arts artisanaux : la poterie. Des ateliers sont ouverts pour les enfants qui courent impunément de l'un à l'autre. Un artisan fait une démonstration de tournage, tandis qu'un autre retrouve la technique oubliée de décoration au kharoub.

Les marionnettes géantes du Cnam viennent partager la fête et chanter et danser avec les enfants. Et puis, comme le veut la tradition des lieux, on partage le pain et le sel au cours d'une zarda de belle facture, dans une atmosphère de joyeuse convivialité. L'après-midi, après le spectacle offert aux enfants par le Cnam, le centre reçoit la célèbre troupe de Testour pour une souleymia de belle tradition, ainsi qu'un concert de malouf.

Dans les jardins du centre, cependant, était présenté un petit marché de céramiques, avant- goût à l'exposition des élèves de Sidi Qacim Jelizi, prévue à la fin du mois de décembre. Mais, outre tous ces événements festifs, ceux qui connaissent le centre aiment à venir se plonger dans l'atmosphère magique de ce lieu historique.

Il y règne une sérénité, une spiritualité que ne font qu'exalter la musique et les rires des enfants. Le cérémonial des étendards et des bougies, orchestré avec respect et fidélité par Mohamed Hachicha, offrait une communion partagée à tous les assistants.

La mémoire du mystérieux Sidi Qacim qui introduisit en Tunisie la technique de la cuerdaseca flottait sur les lieux.