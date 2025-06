Afrique: Boxe-en marge du championnat junior du continent - Est-ce la renaissance ?

De bons résultats, mais c'est la suite qui compte.

L'équipe de Tunisie de boxe s'est classée première au Championnat d'Afrique de boxe pour les juniors hommes et dames qui a été organisé dans la capitale guinéenne, Conakry. La deuxième place est revenue à l'Afrique du Sud et la troisième à la Guinée.

Les jeunes talents qui ont émergé en participant à cet événement continental ont réussi à monter sur le podium et à remporter un total de 9 médailles. Mais quel avenir attend ces jeunes? C'est la question que l'on doit se poser.

Aurons-nous parmi elles et eux, un plus grand nombre de futurs champions et championnes ou de nouveaux candidats à l'émigration clandestine ? La boxe, ce noble art, est un sport difficile. Très difficile, exigeant, sans pitié même. Il forge des caractères irascibles, sans quoi on ne pourra jamais trouver de véritables champions. Ces résultats conquis par des jeunes sont prometteurs. Mais les recevoir et insérer leurs photos sur les différents médias ne débouche pas sur une carrière florissante.

Il faudrait beaucoup de travail, de sacrifices, des heures, des jours de privation, pour garder son poids, se préparer et tout donner dans des assauts qui marquent aussi bien la vie que la santé. Ceux qui veillent sur eux endossent une lourde responsabilité. Ceux qui les engagent encore plus.

Des amateurs qui se jettent à corps perdu dans ce genre de discipline, on n'en trouve pas aussi facilement qu'il y a vingt ou trente ans. On en trouve de moins en moins dans tous les pays du monde. Beaucoup de pays se tournent vers notre continent pour en débaucher les nouvelles valeurs et monter leurs équipes.

Une promesse

Cela suppose que ceux qui ont eu le courage de frapper à la porte d'une salle de boxe sont prêts à s'engager pour le bon et pour le pire. Ces nouvelles médailles chez les filles et garçons constituent de toute évidence, une promesse de fournir à brève échéance des graines de futurs champions. Nombreux parmi eux pourraient être prêts pour Los Angeles.

Mais il faudrait s'y prendre tout de suite. La boxe n'est pas un sport comme les autres. Elle exige des précautions spécifiques, pour préserver la santé du pratiquant et maintenir la combativité tout au long d'un chemin difficile.

Au personnel d'encadrement de faire son travail pédagogique et technique, au personnel médical de suivre de près l'évolution de ces jeunes et à la tutelle de pousser vers l'aboutissement du programme de préparation mis au point.