Afrique du Nord: Le Maroc accélère dans le e-commerce - Un modèle à suivre pour la Tunisie ?

Avec une croissance annuelle dépassant les 30 % et un cadre légal en pleine modernisation, le Maroc connaît une véritable révolution numérique dans le secteur du commerce électronique. Cette dynamique, soutenue par un taux impressionnant de pénétration d'Internet et un engagement actif des pouvoirs publics, pourrait inspirer des politiques similaires en Tunisie.

Dans un contexte où la digitalisation devient un levier de transformation économique, le Royaume du Maroc fait figure de précurseur régional. Le commerce électronique y connaît un essor spectaculaire, soutenu par une infrastructure numérique robuste et des mesures incitatives. En 2023, le volume global du e-commerce marocain a atteint 22 milliards de dirhams, soit plus de 6 milliards de dinars tunisiens. Un chiffre qui illustre à lui seul l'ampleur du phénomène.

Selon le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette performance repose sur une croissance annuelle moyenne supérieure à 30 % sur les cinq dernières années. L'un des catalyseurs de cette dynamique est le taux de pénétration d'Internet, estimé à 109,2 % en 2024, grâce notamment à la large adoption du mobile.

Un cadre réglementaire en mutation

Conscient des enjeux liés à la protection du consommateur et à la régulation des plateformes numériques, le gouvernement marocain a entamé une réforme de la législation encadrant le e-commerce. Le projet de révision de la loi sur la protection des consommateurs prévoit une régulation plus stricte des marketplaces, l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses et une lutte renforcée contre la contrefaçon. Dans la même logique, un décret récent met fin à l'exonération des droits de douane pour les produits achetés via les plateformes de vente en ligne. Objectif : mieux encadrer les importations et protéger la production locale.

Une cellule de veille a d'ailleurs été mise en place au sein du ministère. En 2024, elle a mené 200 opérations de contrôle, reçu de nombreuses plaintes via le portail www.khidmat-almostahlik.ma, adressé des avertissements et établi plusieurs procès-verbaux contre les contrevenants.

Le gouvernement ne s'est pas limité à la régulation. Il a également misé sur l'accompagnement des petits commerçants et des startups.

Soutien aux commerçants et aux startups

À ce jour, plus de 4.500 commerçants ont été intégrés à des plateformes numériques, souvent avec la mise en place de points de livraison dans leurs locaux, favorisant la proximité avec les consommateurs.

Ce soutien passe aussi par la plateforme numérique « Mrtb », qui accompagne 161 startups dans le domaine du numérique et du commerce électronique. Par ailleurs, le projet «Trade.ma», plateforme dédiée à la promotion des exportations marocaines, s'inscrit dans cette logique d'internationalisation du commerce digital.

Des impacts tangibles sur l'économie

Outre l'augmentation du chiffre d'affaires du secteur, les retombées positives sont visibles sur plusieurs plans : création d'emplois dans les TIC, amélioration de l'efficacité logistique, transformation des circuits de distribution, et émergence de nouveaux comportements de consommation.

Pour mieux comprendre cette mutation, une étude nationale approfondie est en préparation. Elle analysera les nouvelles chaînes de distribution à l'échelle mondiale, évaluera le cadre fiscal et juridique, et mesurera les effets du numérique sur le commerce traditionnel ainsi que sur les productions locales.

Quelle leçon pour la Tunisie ?

Face à l'exemple marocain, la Tunisie peut tirer plusieurs enseignements : l'importance d'un cadre législatif agile, la nécessité de soutenir l'intégration numérique des commerçants et startups, et la valeur d'un accompagnement ciblé. Si le e-commerce tunisien reste en développement, il pourrait bénéficier d'une impulsion similaire à travers des initiatives publiques claires et une mobilisation autour de la transformation numérique.

Alors que la Tunisie cherche à renforcer sa compétitivité, notamment dans le secteur des TIC, le boom du e-commerce marocain offre une feuille de route précieuse à adapter, bien sûr, aux spécificités locales.