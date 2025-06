Tunisie: Le Président de la République plus clair que jamais - Du texte aux actes

L'Etat social constitue une constante immuable dans le programme présidentiel et dans son approche pour l'émergence de la Tunisie nouvelle basée sur la transparence de la gouvernance et l'égalité des chances à tous les citoyens.

D'ailleurs, le Chef de l'Etat ne rate aucune occasion pour réaffirmer sa détermination en faveur de toutes les catégories sociales, notamment celles dites défavorisées dans les différentes régions, plus particulièrement celles qualifiées de marginalisées de l'intérieur du pays.

En effet, le Président de la République a été catégorique en recevant, mercredi, la Cheffe du gouvernement, pour réaffirmer que le peuple tunisien est en train de mener une guerre sans merci pour la libération nationale grâce aux efforts de l'Etat uni et unifié afin de se frayer un chemin minutieusement tracé par et pour les Tunisiens à la faveur d'un processus alliant le volet social à celui économique.

Ainsi, l'accent a été mis, au cours de cette audience, sur la nécessité de mener à leur terme les textes législatifs en vue de consacrer la couverture sociale pour tous, notamment pour les catégories, qui étaient privées, des décennies durant, de ladite couverture, plus particulièrement les ouvrières agricoles, les travailleurs de chantiers et bien d'autres victimes de l'exclusions et de la pauvreté.

D'autre part, tout en réitérant l'intérêt porté à la viabilité et la fiabilité des entreprises publiques qui ne seront jamais cédées, le Chef de l'Etat a mis en garde toutes les parties dont la responsabilité sera avérée dans la dégradation de la situation au sein de ces établissements croyant qu'ils pouvaient en profiter en vue de leur privatisation, mais il en sera tout autrement, a martelé le Président Kaïs Saïed dans le sens où ces parties seront appelées, conformément à la loi, à assumer entièrement la responsabilité de leurs méfaits et de rendre ainsi des comptes.

Un des points clés soulevés lors de cette rencontre, a été celui de la responsabilité de l'administration qui doit être au service des administrés et des citoyens, en général et sans la moindre distinction tout en mettant l'accent, plus particulièrement, sur le rôle des parties chargées de gérer la chose publique dans la mesure où elles sont tenues de donner l'exemple.

C'est dire que ces parties sont les premières à s'adonner à fond afin d'aplanir les difficultés et d'éliminer les obstacles, d'où l'obligation de mettre en place les sanctions qui s'imposent à tous ceux dont le manquement au devoir de servir les citoyens est prouvé, car l'important ne réside pas dans le nombre, parfois élevé et inutile, des mécanismes, mais plutôt dans leur efficacité et la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été créés.

Le Président de la République a été, une nouvelle fois, clair dans sa confiance placée en les jeunes compétences qui ne demandent qu'à reprendre le flambeau et assumer leur responsabilité dans l'oeuvre de développement global et durable et marquer, ainsi, de leur empreinte, la réalisation de la construction et l'édification avec une pensée nouvelle et des conceptions novatrices.

Pour cela, il est nécessaire de revoir et de remodeler les textes législatifs car la révolution législative ne peut réussir, selon les termes mêmes du Chef de l'Etat, si elle n'est pas accompagnée et suivie d'une «révolution administrative».

En tout état de cause, le projet présidentiel est, désormais, clair aux contours bien définis, à savoir la mise en marche de la révolution dans ses divers aspects, social, législatif et administratif tout en bénéficiant à tout le peuple dans toutes les régions de la Tunisie nouvelle.