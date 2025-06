Afrique: Où se situe la Tunisie dans le classement Afreximbank de la dette africaine ?

Malgré un niveau élevé de dette extérieure, la Tunisie représente moins de 3 % de la dette extérieure totale de l'Afrique, ce qui lui vaut une place en dehors du classement des dix pays africains les plus endettés, selon le dernier rapport de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) publié en mai 2025.

Le rapport intitulé "State of Play of Debt Burden in Africa and the Caribbean" révèle que dix pays africains concentrent 69 % de la dette extérieure du continent, avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc en tête. Si la Tunisie ne figure pas parmi ces dix premiers pays, elle reste néanmoins confrontée à des risques élevés en raison de facteurs tels que le ralentissement de la croissance économique, la faiblesse des investissements étrangers et l'absence d'un accord final avec le Fonds monétaire international (FMI).

Ce positionnement témoigne d'une dette qualifiée de moyenne, mais souligne la nécessité pour la Tunisie de renforcer sa politique de gestion financière afin d'assurer la soutenabilité de sa dette et de préserver sa stabilité économique dans un contexte mondial marqué par un resserrement des conditions de crédit.

Par ailleurs, le rapport met en garde contre la concentration de l'endettement qui accroît les risques systémiques sur le continent africain. Une crise financière dans l'un des pays les plus endettés pourrait avoir des répercussions importantes sur les flux financiers transfrontaliers, les échanges commerciaux et la confiance des investisseurs.

Le Maroc, quatrième économie africaine la plus endettée, doit quant à lui conjuguer résilience économique et gestion proactive de ses financements extérieurs pour préserver sa stabilité, notamment face aux fluctuations des marchés financiers internationaux.

Enfin, le rapport prévoit qu'en 2025, plus de 60 % des pays africains dépasseront le seuil critique de 50 % du ratio dette/PIB, un indicateur de référence pour la soutenabilité de la dette selon le FMI et la Banque mondiale.

Voici le classement des dix pays africains les plus endettés en 2025 selon Afreximbank :

1- Afrique du Sud -- 14 %

2- Égypte -- 13 %

3- Nigeria -- 8 %

4- Maroc -- 6 %

5- Mozambique -- 6 %

6- Angola -- 5 %

7- Kenya -- 4 %

8- Ghana -- 4 %

9- Côte d'Ivoire -- 3 %

10- Sénégal -- 3 %