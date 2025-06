Afrique: Tunisie vs République centrafricaine - Dernier test amical avant le Mondial 2026

L'équipe nationale tunisienne de football conclura demain lundi 9 juin sa série de matchs amicaux préparatoires en vue de la suite des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026. Elle affrontera la sélection de la République centrafricaine à Casablanca (Maroc), à partir de 20h00.

Après une victoire prometteuse face au Burkina Faso (2-0) lundi dernier à Radès, les Tunisiens ont connu un revers lors de leur second test amical, s'inclinant 2-0 face au Maroc vendredi dernier à Fès. Ce derby maghrébin a révélé certaines limites dans le jeu tunisien, marqué par une forte prudence défensive et un déficit notable en animation offensive. Le manque de créativité et d'agressivité dans la zone adverse a souligné la difficulté à renouveler un style souvent basé sur la solidité défensive au détriment de l'initiative offensive.

Le sélectionneur Sami Trabelsi devra trouver des solutions pour tirer le meilleur parti des ressources humaines disponibles, en adaptant tactiquement l'équipe et en optimisant la composition afin de compenser les faiblesses observées.

Dans ce contexte, le match contre la République centrafricaine revêt une importance capitale. Il offre une occasion idéale de corriger ces lacunes et d'expérimenter différentes approches offensives, en mêlant attaque placée et contre-attaque rapide, tout en insistant sur le contrôle des espaces et la fluidité entre les lignes.

Face à une équipe centrafricaine modeste sur le plan continental et mondial (135e au classement FIFA), qui n'a jamais participé aux phases finales de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie cherchera à renouer avec la victoire et à engranger des points précieux pour améliorer son classement FIFA.

Des changements dans la composition de l'équipe sont attendus, notamment le retour probable de Hazem Mastouri en pointe, en remplacement de Firas Chaouat, ainsi que la réintégration de Saifeddine Latif sur le flanc, pour bénéficier de sa vivacité et de ses montées offensives. D'autres joueurs, tels que Mortadha Ben Ouanes, Khalil Ayari, Youssef Senana et Mahmoud Gherbal, pourraient également bénéficier d'un temps de jeu accru afin d'être évalués pour les échéances à venir. Le staff technique pourrait aussi faire tourner le poste de gardien, avec un possible repos pour Aymen Dahmen au profit d'un des remplaçants Sami Hilal, Noureddine Farhat ou Abdessalam Hallawi.

Sur le plan historique, la seule confrontation entre les deux équipes remonte à un match amical disputé le 29 mai 2011 au stade olympique de Sousse, remporté par la Tunisie 3-0 sous la direction de Sami Trabelsi, l'actuel sélectionneur.

Lors de son dernier match amical, la République centrafricaine a créé la surprise en battant la Mauritanie 2-1 vendredi dernier à Casablanca, ce qui pourrait constituer un avertissement à ne pas sous-estimer cet adversaire.