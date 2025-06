Afrique du Nord: Analyse du jeu de l'équipe de Tunisie face au Maroc - On n'a pas joué pour gagner !

On a beaucoup promis pour un match qui a été en deçà des attentes. Beaucoup de choses sont à revoir.

Pour le sélectionneur national Sami Trabelsi, qui, contrairement au discours fort optimiste et pas réaliste d'avant-match, a joué plus pour ne pas perdre que pour gagner. Or, Sami Trabelsi a donné l'impression dans ce derby maghrébin de vouloir peaufiner avant tout les rouages défensifs de son groupe que de mettre à l'oeuvre des automatismes offensifs. C'est cette approche très prudente, du moins pas assez audacieuse des Aigles de Carthage qui leur a fait perdre le match.

Jouer pour poser des problèmes à l'adversaire

Le plus grand des regrets dans cette défaite en amical, c'est de l'avoir concédée en comptant plus sur une équipe physique qui avait moins le ballon, que sur une équipe technique qui domine son propre style de jeu. Le choix de cette stratégie sur l'ensemble du match n'a pas été payant.

Quand tout au long des 90 minutes de jeu, le seul ballon qui ait fait vraiment trembler le portier marocain, Yassine Bounou, a été cette tête de Hazem Mastouri à la 73' arrêtée d'extrême justesse sur la ligne, on doit se poser des questions sur le peu d'actions offensives de grande envergure et sur le manque d'imagination des nôtres.

Les deux buts encaissés dans les dix dernières minutes ont bien montré la fragilité et le peu de perspicacité de cette option pour un jeu basé plus sur la prudence. Un but de Hakimi suite à une déconcentration et une erreur dans le marquage sur balle arrêtée de Ben Seghir (80') a fait sauter le verrou et un très beau tir cadré en pleine lucarne de Ayoub El Kâabi (90 + 3 ) a fini par mettre Aymen Dahmen à genoux.

Et pourtant le portier tunisien n'a pas démérité. Quelques autres satisfactions , Yan Valery sur le côté droit de la défense, Montasser Talbi égal à lui - même dans l'axe, Ali Abdi même s'il a été moins offensif sur son couloir Ferjani Sassi dans son poste de milieu en position axiale,

C'est un coup d'arrêt qui peut affecter le bon début prometteur de 3 victoires de Sami Trabelsi avec la sélection et fait craindre le retour des vieux réflexes défensifs et à ce football à l'économie ou le jeu n'est pas rapide et fluide, où les joueurs ne courent pas beaucoup sur le terrain et où la méforme d'un élément de base peut affecter tout le groupe. Une crainte sérieuse qui renaît et qu'il va falloir chasser au plus vite, dès le match de mardi devant la RCAfrique. Avec des rectifications plus que nécessaires à appeler dans la composition, dans le système de jeu et dans les idées.