Afrique du Nord: Défaite contre le Maroc en amical - Un milieu à blinder plus...

En deuxième mi-temps surtout, l'équipe de Tunisie n'a pas pu protéger le quatuor défensif. Le milieu était docile et n'a pas fermé les espaces. L'aspect défensif est à soigner pour Sami Trabelsi.

On a bien tiré des riches leçons tactiques de cette défaite contre le Maroc. C'était amical oui, mais c'était si engagé comme s'il s'agissait d'un match officiel. Quand c'est amical, la défaite ou la victoire compte peu par rapport aux leçons à tirer. Justement, cette défaite a effacé un peu la bonne impression laissée après la victoire devant le Burkina Faso, mais, en fait, c'est très utile pour la suite.

On a joué une sélection de premier niveau en Afrique, et pendant plus d'une heure on a bien résisté. C'est la dernière demi-heure qui pose problème pour deux rasions essentielles : le milieu tunisien n'était pas bien blindé pour réduire les espaces et protéger le quatuor défensif. Laidouni, en baisse de forme depuis plus d'un an, ainsi que Sassi et Mejbri ( qu'il se calme un peu !) n'ont pas aidé à bloquer les manœuvres de Sghaier, Hakimi, Ounahi et Khannous.

Surtout en deuxième mi-temps où les Marocains ont acculé notre équipe dans sa zone. Il fallait aérer plus le jeu, tenir plus la balle, gagner des duels pour empêcher Ounahi et M'rabet de distiller le jeu. Deuxième raison : le mauvais placement défensif sur les balles arrêtées de l'adversaire. Cela s'est répété depuis le début du match et s'est accentué à la reprise.

A chaque corner, Nuceiri et ses équipiers montaient sans peine et sans marquage. Il y avait une distraction dans le marquage, chose que les Marocains ont compris pour bouger plus et prendre presque tous les centrages. Deux erreurs de marquage et de relance ont coûté deux buts, c'est ainsi que ça se joue au haut niveau. Sami Trabelsi doit blinder davantage son milieu. L'ombre de Skhiri était là.

C'est lui qui sait se placer et constituer avec Laidouni un duo en roc quand ils sont au top de la forme. Rien de grave, mais il faut que Sami Trabelsi et son staff revoient avec beaucoup de profondeur pourquoi leurs défenseurs et leur milieu n'étaient pas si solides lors des balles arrêtées. Pour gagner et avancer vers le mondial, pour jouer les premiers rôles à la CAN, il faut réussir en défense. C'est le premier atout à retrouver.