Ile Maurice: Des ateliers pour sensibiliser les enfants aux comportements à risque

Pour la première fois à Maurice, des enfants issus de shelters participeront à une série d'ateliers visant à les sensibiliser aux comportements à risque. L'initiative, lancée hier à l'hôtel Hennessy Park à Ébène par le ministère de l'Égalité des genres, de la protection de l'enfant et du bienêtre de la famille, s'étendra sur quatre jours.

Présente à la cérémonie de lancement, la ministre Arianne Navarre-Marie a déclaré que l'objectif principal était d'éduquer les enfants sur les dangers du harcèlement, de la violence, de la consommation de drogues ou d'alcool, ainsi que des usages à risque d'internet. «Ces ateliers ne concernent pas uniquement les enfants des shelters. De nombreux élèves à Maurice sont également exposés à ces dérives», a-t-elle précisé.

S'adressant aux jeunes présents, la ministre a tenu à les rassurer et à les encourager à s'exprimer : «Personne n'est supérieur ou inférieur ici. Moi aussi j'ai grandi dans un site. Ce n'est pas une raison pour se taire.»

Arianne Navarre-Marie a également évoqué les stéréotypes de genre, en dénonçant l'idée selon laquelle «la virilité se confond avec la violence». Elle a appelé les garçons à repenser leur rapport à la force et au respect.

Interrogée sur la fermeture récente du shelter L'Oiseau du Paradis à Cap Malheureux, la ministre a indiqué avoir mené trois visites inopinées depuis sa prise de fonctions. «J'y ai constaté des manquements graves : enfants non scolarisés, encadrement insuffisant, hygiène douteuse, et absence de responsable sur place», a-t elle déclaré.

Plus préoccupant encore, des employés auraient filmé des enfants et diffusé les images dans les médias. Une atteinte aux droits des mineurs, selon la ministre. La décision de fermer l'établissement fait suite à la fugue de trois enfants, dont deux ont été retrouvés sous l'influence de substances illicites. Six caregivers ont été suspendus.

Arianne Navarre-Marie a assuré que les enfants redéployés n'ont pas été séparés de leurs frères et sœurs, et a promis une rénovation complète de l'établissement, accompagnée du recrutement de personnel qualifié.

Le programme se poursuit cette semaine avec la participation de quatre groupes d'enfants.