Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 juin 2025

revue de presse

Kinshasa dénonce une « fuite en avant » après le retrait du Rwanda de la CEEAC

Après que Kigali s’est retiré de la CEEAC en dénonçant une marginalisation, Kinshasa a réagi vivement, accusant le Rwanda de vouloir échapper à ses responsabilités dans la crise sécuritaire à l’Est de la RDC.

Alors que le Rwanda a annoncé ce samedi son retrait immédiat de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la République démocratique du Congo (RDC) réagit avec fermeté, y voyant une manœuvre politique pour échapper aux exigences de redevabilité dans la crise sécuritaire qui secoue l’Est congolais.

Dans un communiqué parvenu à APA, le gouvernement congolais alerte sur les « comportements qui sapent la stabilité régionale et le respect intégral des traités ». Il rappelle que la persistance de l’agression sur son territoire, attribuée aux forces armées rwandaises, est contraire à la Résolution 2773 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui demande leur retrait immédiat. (Source apanews)

Afrique du Sud : Solidarité, égalité et durabilité au cœur de sa présidence du G20

L’Afrique du Sud qui a endossé la présidence du G20 en décembre 2024, devenant ainsi le premier pays africain à tenir ce rôle, réaffirme les priorités de cette présidence à savoir mettre à l’honneur les priorités du continent africain.

A quelques semaines de la tenue en Espagne, du 30 juin au 3 juillet 2025, de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, l’Afrique du Sud, qui assure cette année la présidence du G20, réaffirme sa volonté de profiter de sa position pour inscrire et défendre les intérêts des pays en développement, au premier rang desquels la lutte contre les niveaux insoutenables de la dette qui entravent les pays à faible revenu. (Source Africa 24)

Le retour au pays de l'opposant camerounais Maurice Kamto provoque des tensions à Douala

Ce dimanche 8 juin, dans la capitale économique du Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, candidat déclaré à l'élection présidentielle, avait prévu de rencontrer ses partisans au siège de son parti. Plusieurs milliers de ses partisans étaient au rendez-vous, mais point de Maurice Kamto. Sa résidence avait été encerclée par des dizaines d'éléments des forces de l'ordre, un dispositif qui a empêché de fait l'opposant d'accéder au point de rendez-vous.

Arrivé samedi soir de Paris, Maurice Kamto avait prévu de communier avec ses soutiens et partisans ce dimanche à Douala avant de rallier Yaoundé, sa ville de résidence.

Au quartier Deido, où se trouve la représentation du MRC ici à Douala, des milliers de militants ont répondu à l'appel, entonnant des chants à la gloire du président du MRC, sous le regard des éléments des forces de l'ordre et de sécurité, déployés en nombre sur les lieux. (Source RFI)

Dette africaine : Six pays concentrent la moitié de l’endettement extérieur du continent selon Afreximbank

Selon un rapport de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) publié le 28 mai 2025, six pays africains totalisent à eux seuls 50 % de l’encours de la dette extérieure du continent. Il s’agit de l’Afrique du Sud (13,1 %), de l’Égypte (12 %), du Nigeria (8,4 %), du Maroc (5,9 %), du Mozambique (5,3 %) et du Soudan (5,2 %). Cette concentration accroît les risques de contagion financière en cas de défaut ou de turbulence dans l’un de ces pays.

Cette surreprésentation expose l’Afrique à des chocs financiers systémiques. Une crise dans l’un de ces six États pourrait déclencher un effet domino, affectant la perception des investisseurs envers l’ensemble du continent, perturber les flux financiers transfrontaliers ou compromettre les échanges commerciaux régionaux. Par ailleurs, bien que les niveaux d’endettement varient fortement d’un pays à l’autre, plus de 60 % des États africains présentent aujourd’hui un ratio dette/PIB supérieur à 50 %. Dans des cas extrêmes comme le Ghana ou le Soudan, ce ratio dépasse même les 100 %. (Source Africapresse)

CEEAC : Le Président Gabonais Oligui Nguema plaide pour une intégration régionale accélérée à Sipopo

Présent à la 26e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC, tenue ce 7 juin 2025 à Sipopo en Guinée équatoriale, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé son engagement en faveur d’une réforme profonde et efficace de l’organisation sous-régionale.

Aux côtés de ses homologues de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), le Président de la République, Chef de l’État et du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part aux travaux de la 26e session ordinaire de la conférence des Chefs d’État, organisée à Sipopo, en République de Guinée équatoriale. Ce sommet crucial pour l’avenir de la sous-région s’est tenu sous le thème : « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l’intégration régionale ». (Source GabonMediaTime)

Afrique/Etats-Unis : Les restrictions partielles seront appliquées dans quelques heures

À partir de lundi à 00h01 (heure de Washington), une nouvelle mesure controversée entre en vigueur aux États-Unis : l’interdiction d’entrée sur le territoire pour les ressortissants de 12 pays, conformément à un décret signé par le président américain Donald Trump.

Les pays concernés par cette interdiction totale sont : l’Afghanistan, le Myanmar, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, Haïti, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

En parallèle, des restrictions partielles s’appliqueront aux citoyens du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. (Source togonews)

Marché régional des titres : Le Togo continue sur sa lancée et franchit la barre des 230 milliards FCFA levés

Le Togo confirme sa dynamique positive sur le marché des titres publics de l’UEMOA, avec un nouveau succès enregistré lors de sa première sortie du mois de juin 2025.

L’opération, menée le 05 juin dernier, a permis au Trésor public togolais de mobiliser 22 milliards FCFA, dépassant l’objectif initial de 20 milliards FCFA.

La confiance des investisseurs ne faiblit pas. L’opération a suscité un engouement important, avec une demande globale de 53,09 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 265,47 %. Les fonds ont été levés sous forme de Bons Assimilables du Trésor (BAT) à 182 jours de maturité, émis à taux d’intérêt multiples. (Source beninwebtv)

Algérie : Djamel Belmadi reprend les rênes d’Al-Duhail

Sans club depuis la fin de son aventure avec la sélection algérienne, Djamel Belmadi effectue son retour sur un banc. Ce samedi 7 juin, l’ancien sélectionneur des Fennecs a été nommé entraîneur d’Al-Duhail, formation phare du championnat qatari, en remplacement de Christophe Galtier.

Le technicien de 49 ans, qui n’avait plus dirigé d’équipe depuis l’élimination précoce de l’Algérie à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, retrouve un club qu’il connaît parfaitement. Ce sera même sa troisième expérience à la tête d’Al-Duhail. Belmadi avait déjà occupé ce poste entre 2010 et 2012, puis de 2015 à 2018, période au cours de laquelle il avait bâti un palmarès impressionnant.

Avec Al-Duhail, il a remporté à quatre reprises la Qatar Stars League, ajouté deux Coupes de l’Émir et une Coupe du Qatar. Des succès qui avaient renforcé sa réputation avant de prendre en main la sélection algérienne fin 2018. (Source CAF)

Coupe du Faso 2025 : Le Rahimo FC tient sa revanche et décroche un deuxième trophée face au Sporting FC

Le Rahimo FC de Bobo-Dioulasso a soulevé, ce dimanche 8 juin 2025, sa deuxième Coupe du Faso, après celle de 2019, en venant à bout du Sporting Club des Cascades au terme d’une finale âprement disputée (1-1, 3-1 tab), au Stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé cette finale.

Un an plus tôt, sous le même regard du chef de l’Etat Ibrahim Traoré, Rahimo FC voyait son rêve s’écrouler en finale, battu aux tirs au but par l’Étoile Filante de Ouagadougou (5-4). Cette fois, le club fondé par Rahim Ouédraogo n’a pas laissé l’histoire se répéter. Comme l’année passée, c’est au même exercice des tirs au but qu’il a pris sa revanche. (Source Burkina 24)

Sénégal : Le PM Ousmane Sonko en visite officielle en Chine du 22 au 27 juin

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, se rendra en Chine du 22 au 27 juin 2025 pour une visite officielle axée sur le renforcement du partenariat économique entre les deux pays. Au programme : une participation au Forum économique mondial d’été, où il portera la voix de l’Afrique, ainsi que des rencontres bilatérales avec des dirigeants et investisseurs chinois.

Cette visite s’inscrit dans la volonté du Sénégal de consolider ses relations stratégiques avec Pékin, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et des nouvelles technologies. Elle pourrait déboucher sur de nouveaux accords de coopération, renforçant ainsi la position du Sénégal comme partenaire clé de la Chine en Afrique de l’Ouest. (Source PressAfrik)