Afrique: CAN Féminine - Le profil du Sénégal

Comment l'équipe s'est qualifiée

Les Lionnes de la Teranga se sont qualifiées pour la CAN 2024 en éliminant l'Égypte au second tour des qualifications. Elles ont remporté le match aller 4-0 à Thiès, puis ont obtenu un match nul 0-0 au Caire, validant ainsi leur billet pour la phase finale au Maroc.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Le Sénégal participe à sa troisième phase finale de CAN féminine, après celles de 2012 et 2022. Lors de la dernière édition au Maroc, les Lionnes ont atteint les quarts de finale, où elles ont été éliminées par la Zambie aux tirs au but (4-2).

Les joueuses à suivre

Ndeye Awa Diakhaté Attaquante de l'Olympique de Marseille, elle a marqué le premier but du Sénégal en phase finale de CAN en 2022. Rapide, technique et dotée d'un bon sens du placement, elle est une menace constante pour les défenses adverses. Son expérience en France lui a permis de franchir un palier, faisant d'elle l'un des atouts offensifs majeurs des Lionnes.

Korka Fall À 35 ans elle évolue au SM Caen et a été capitaine lors du tournoi UFOA 2023, qu'elle a remporté avec les Lionnes. Solide au milieu de terrain, elle apporte stabilité, impact physique et leadership. Sa vision du jeu et sa capacité à orienter les actions en font une pièce maîtresse dans l'organisation sénégalaise.

Le sélectionneur

Mame Moussa Cissé a conduit les Lionnes aux quarts de finale de la CAN 2022 et vise désormais une progression continue pour l'équipe. Technicien rigoureux, il mise sur la stabilité de son groupe, l'émergence de jeunes talents et une meilleure efficacité offensive pour franchir un nouveau palier. Son ambition est claire : emmener le Sénégal dans le dernier carré de la CAN 2024.

Ambitions et analyse du groupe

Le Sénégal est versé dans le groupe A de la CAN Féminine 2024, aux côtés du Maroc, pays hôte, de la Zambie, médaillée de bronze en 2022, et de la République Démocratique du Congo. Un groupe relevé, où chaque match s'annonce disputé.

Les Lionnes de la Teranga, fortes de leur parcours encourageant en 2022, abordent cette édition avec l'ambition de franchir un cap. L'objectif affiché par le staff est d'atteindre, au minimum, les demi-finales, en misant sur l'expérience de cadres comme Korka Fall et l'efficacité offensive de joueuses comme Diakhaté. Face à des adversaires solides, le Sénégal devra faire preuve de rigueur, de solidarité et d'intelligence tactique pour s'imposer comme un véritable outsider dans cette compétition.