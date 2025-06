Soudan: Le Premier ministre de transition discute d'un certain nombre de questions nationales avec Gibril Ibrahim

Le Premier ministre de transition, Dr Kamel Idris discute avec le Dr Gibril Ibrahim, chef du Mouvement pour la justice et l'égalité un certain nombre de questions et de dossiers nationaux qui contribueraient à instaurer la stabilité dans le pays.

C'était lors d'une réunion entre les deux parties au bureau du Premier ministre à Port Soudani où Jibril a indiqué que la réunion faisait partie d'une visite pour échanger des salutations et discuter de questions d'intérêt commun.

Dans des déclarations à la presse, Jibril a déclaré que la réunion avait porté sur la situation générale du pays et avait également discuté la manière dont les affaires publiques pouvaient avancer rapidement et sérieusement.

Il a ajouté : « Nous avons été rassurés que le Premier ministre ait fait un grand effort pour couvrir tous les aspects », soulignant ses efforts dans les consultations pour former le gouvernement.

Il a ajouté : « La question de la formation nécessite de vastes consultations et du temps », et a déclaré : « Le Premier ministre est sur la bonne voie et nous espérons qu'il réussira dans ses efforts. »