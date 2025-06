Soudan: Kamel Idris ressent les inquiétudes des citoyens dans les routes du pays

Le Premier ministre de transition, le Dr Kamil Idris a évoqué les problèmes et les préoccupations des citoyens sur un certain nombre de routes et de lieux de rassemblement publics à Port Soudan.

Le Premier ministre, accompagné du gouverneur de l'État de la mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, a visité un certain nombre de quartiers et de marchés de la ville, inspectant les conditions et la vie quotidienne.

Kamel Idris a souligné que les citoyens représentent la priorité absolue du gouvernement dans la période à venir, indiquant que les efforts du gouvernement seront concentrés sur l'éducation, la santé et la sécurité.

Idris a écouté les citoyens et a appris à connaître leurs problèmes et leur vision de la forme d'État dont ils rêvent. Il a déclaré : « Nous nous efforcerons de mettre en oeuvre toutes les demandes que nous avons entendues de la part des citoyens. »

Les citoyens ont exprimé leur soulagement en voyant le Premier ministre, lui rendant ses salutations et ses vœux de l'Aïd, exprimant leur espoir que le Premier ministre parviendra à faire progresser le pays, à atteindre la stabilité et à construire un État démocratique fort.