Ile Maurice: Les contestations du MSM et de Bhadain entendues en Cour suprême aujourd'hui

Trois affaires liées aux révocations des 1 765 licenciements par la Local Government Service Commission (LGSC) dans les différents conseils de district et municipalités, le 16 mai, seront entendues en Cour suprême aujourd'hui. Le 3 juin, l'équipe légale du Mouvement socialiste militant (MSM) a fait une demande de révision judiciaire pour contester la décision, qualifiée d'«injuste et de cruelle», réclamant sa suspension immédiate. Selon Me Anil Gayan, ces licenciements ne relèvent pas de la compétence du comité ministériel, mais bien des collectivités locales, comme le prévoit la loi.

Le même jour, Roshi Bhadain a aussi saisi la Cour suprême avec deux autres plaintes. Il conteste les licenciements des employés de la municipalité de Vacoas-Phoenix et du conseil de district de Rivière-du-Rempart. Il demande, entre autres, une injonction contre les résiliations de contrat qui doivent prendre effet d'ici le 15 juin. La LGSC est le sujet d'une enquête de la Financial Crimes Commission qui a mené à l'arrestation de son ancien Chairman, Bhanoodutt Beeharee, et de quatre membres du conseil d'administration.

Le 6 juin, la Cour suprême a tranché en faveur de Navin Ramgoolam dans l'affaire portée par quatre licenciés du conseil de district de Moka qui demandait une révision judiciaire. Les juges Véronique Kwok et Azam Neerooa ont estimé que le nom du Premier avait été «indûment» inclus dans le dossier.