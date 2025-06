Afrique: ZLECAf au féminin - Un réseau pour propulser les entrepreneures africaines

Un nouveau réseau pour une meilleure intégration économique des femmes en Afrique a vu le jour.

Le Réseau Initiatives Femmes ZLECAf (RIFEM-ZLECAf) entend jouer un rôle clé dans la mise en oeuvre effective de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. L'objectif de cette zone est de stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l'industrialisation du continent et accélérer l'intégration régionale.

Ce réseau a été officiellement lancé le 5 juin 2025 à l'hôtel Noom, au Plateau (Abidjan), lors d'une cérémonie suivie d'un panel portant sur le thème : « Femmes entrepreneures et ZLECAf : Accès au marché, digitalisation, logistique et financement ».

Selon Mme Konan Clémence, présidente du RIFEM-ZLECAf, l'ambition est claire : faire du leadership économique féminin un véritable levier d'intégration continentale et de prospérité partagée en Afrique. Le réseau vise à fédérer les femmes entrepreneures autour d'une vision commune du commerce et de l'intégration africaine, en facilitant leur accès aux marchés régionaux et aux opportunités offertes par la ZLECAf.

« RIFEM-ZLECAf est né d'un rêve et d'une vision claire : celle d'une Afrique où les femmes entrepreneures ne sont plus spectatrices, mais deviennent des actrices centrales et éclairées de l'intégration économique continentale, grâce au commerce intra-africain, à l'exportation de notre savoir-faire, à la valorisation de nos produits et à la structuration de chaînes de valeur à fort impact », a-t-elle déclaré.

Mme Konan a également souligné la nécessité de renforcer les capacités économiques, commerciales, managériales et numériques des femmes, de développer un plaidoyer structuré pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques économiques, et de bâtir un réseau panafricain de partenaires publics et privés engagés en faveur du leadership féminin.

Présent à la cérémonie, M. Kouyaté Sidiki, conseiller technique représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a salué cette initiative. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir RIFEM-ZLECAf dans l'atteinte de ses objectifs. « Pour que la transformation soit durable, elle doit impérativement inclure les femmes africaines, qui représentent plus de 60 % des acteurs du commerce informel et près de 70 % des vendeurs transfrontaliers », a-t-il indiqué. Il a néanmoins appelé à une synergie d'actions pour consolider les acquis.

De son côté, Mme Sonia Toro, directrice exécutive de la Chambre de commerce Union européenne-Afrique, a souligné le caractère crucial de cette initiative, qui permettra aux femmes de répondre efficacement aux défis économiques actuels du continent.