Algérie: Hadj - Le pays remporte le Prix d'or 'Labeitom' pour la 2e année consécutive

Alger — L'Algérie a remporté, dimanche à la Mecque (Royaume d'Arabie saoudite), pour la deuxième année consécutive, le Prix d'or "Labeitom", décerné par le ministère saoudien du Hadj et de la Omra pour récompenser les établissements et instances qui se sont distingués par l'excellence de leurs services aux pèlerins, indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Le Prix d'or "Labeitom", dans la catégorie des grands bureaux des affaires des pèlerins en matière d'encadrement, a été reçu par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, chef du Bureau des affaires des pèlerins algériens, M. Youcef Belmehdi, des mains du ministre saoudien du Hadj et de la Omra, M. Tawfik Ben Fawzan Al-Rabiah, et ce, lors de la cérémonie de clôture de la saison du hadj 1446H/2025.

Dans une déclaration à l'APS, M. Belmehdi s'est dit fier de cette distinction, fruit d'un travail collectif et d'une coordination rigoureuse entre les différents secteurs concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, a-t-il dit, rappelant, à cet égard, le soutien constant accordé au Bureau par les hautes autorités du pays.

Ce Prix va nous encourager à améliorer les performances et à développer les mécanismes de travail, en vue d'offrir de meilleurs services aux pèlerins, a ajouté le ministre, assurant que le Bureau poursuivra ses efforts pour garantir les meilleures conditions possibles et permettre aux pèlerins algériens d'accomplir les rites en toute sérénité.