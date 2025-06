Congo-Brazzaville: 1er samedi du mois de juin - Une mobilisation particulière à Brazzaville

A l'initiative du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, plusieurs associations se sont mobilisées le 7 juin à Brazzaville, à l'occasion du 1er samedi du mois, en embellissant la ville et en désherbant certains endroits où écument les hors-la-loi.

Parmi les sites embellis, il y a la présidence de l'Université Marien-Ngouabi où le Club d'assainissement et de la protection de l'environnement (Cape) regroupant des étudiants a nettoyé l'angle de la grande bibliothèque universitaire. Le président du Cape, Mohamed Makita, justifie le choix du site en ces termes : « L'Université Marien-Ngouabi est un symbole. C'est la première université du Congo, donc c'est un choix patriotique...En tant qu'étudiants et jeunes engagés, il est de notre devoir d'y être présents afin de repondre à cette invitation du gouvernement. Nous ne devons pas rester passifs, il faut prendre notre responsabilité parce que si la jeunesse d'un pays est passive, je ne vois pas comment l'évolution d'un pays pourra être possible », a-t-il rappelé, invitant ses collègues étudiants à s'engager dans l'assainissement de leur cadre de vie et de travail.

Dans le quatrième arrondissement Moungali, c'est la première adjointe au maire de Brazzaville, Corine Andzembo, qui a mobilisé les associations pour curer la rivière Madoukoutsékélé, allant de l'avenue Marien-Ngouabi à la rue Lénine, en passant par l'avenue des Trois martyrs. Ceci à la grande satisfaction des riverains qui dénoncent les comportements déviants de certains d'entre eux. « Chaque fois lorsque nous nettoyons, des ménages de mauvaise éducation viennent déverser des ordures nuitamment et c'est l'éternel recommencement. Il faut que cela cesse », a fait résonner un riverain.

Dans l'arrondissement 9 Djiri, CAP21 Avenir et perspectives a désherbé en face du siège de la mairie où des bandits, profitant de développement des herbes, ont élu domicile et opèrent. « Nous constatons des activités des malfaiteurs ici. C'était bien pour nous d'éliminer les herbes qui servaient de refuge pour les bandits. La prochaine fois, nous ferons autant au cimetière vers Makabandilou et Manianga qui sont aussi des zones à risque », a laissé entendre le chargé à la communication de CAP21, Stiffer Missié Likibi.

Notons que plusieurs autres associations étaient sur le terrain à l'occasion du premier samedi du mois de juin. Il s'agit, entre autres, de Ville sans déchets au lycée de la Révolution vers l'ex-TP, Salubrité et hygiène au stade Avenir du rail, dans le 5e arrondissement, Ouenzé, Congo propre sur l'avenue des jardins vers le passage à niveau du giratoire général Adoua, ainsi que Salubrité sans frontière en face du gymnase Nicole-Oba, à Talangaï, le 6e arrondissement.