Cote d'Ivoire: Sara 2025/Filière coton - Intercoton reçoit les encouragements de Kobenan Kouassi Adjoumani

L'organisation Interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire (Intercoton) a pris une part active à la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara) qui s'est déroulé du 23 mai au 1er juin 2025, au Parc des expositions d'Abidjan.

Une participation très remarquée qui vient confirmer le leadership de cette interprofession à l'échelle nationale et son engagement à faire en sorte que le coton produit en Côte d'Ivoire puisse être convoité sur la scène internationale.

Durant ces dix jours, ce salon a été pour la filière coton un véritable carrefour d'échanges et d'opportunités qui a permis de réunir des acteurs de divers horizons autour de la thématique clé du Sara, à savoir : « Quels systèmes de transformation agro-alimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique », avec une thématique développée par l'interprofession autour de : « Coton et alimentation : bâtir des synergies durables pour transformer localement et nourrir autrement ».

Du reste, Intercoton a su tirer parti de cette plateforme pour exposer ses innovations, établir de nouveaux partenariats stratégiques et faire rayonner l'expertise nationale au-delà des frontières ivoiriennes.

Le constat qui a été fait, c'est que le stand de l'Intercoton a suscité un vif intérêt auprès des autorités étatiques ; des partenaires financiers et techniques ; des professionnels de divers horizons et des visiteurs. Justement les échanges ont porté sur les partenariats possibles autour du coton et de ses produits dérivés, sur le projet Résilience des systèmes cotonniers du Nord de la Côte d'Ivoire (Resco) et sur les actions menées dans l'unicité de la chaîne de valeur.

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, qui a effectué plusieurs visites au stand Intercoton, a félicité et encouragé les premiers responsables de l'interprofession pour le travail qu'ils abattent pour donner de la valeur au coton ivoirien à l'international.

L'IA au coeur des enjeux du coton

Invité au premier atelier du Sara 2025 sur le thème : « L'application de l'Intelligence artificielle dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire » organisé par le ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Siontiamma Silué, directeur exécutif de Intercoton, par ailleurs coordonnateur du projet Resco, a présenté le sous-thème : « Transformation technologique et conception paysanne : quels enjeux pour une filière coton durable en Côte d'Ivoire ».

Face à la presse, le directeur de l'interprofession a indiqué qu'à cause de la pénibilité de la culture du coton, également face aux effets néfastes du changement climatique et au regard de la pression parasitaire sur le cotonnier, l'interprofession va mettre en place un écosystème d'innovation. Ce, à travers les centres de prestations motorisées et des innovations agricoles.

« L'Intelligence artificielle (Ia) nous permet de prendre des décisions plus éclairées, plus rapides et mieux adaptées aux réalités du terrain », a-t-il fait savoir.

D'ores et déjà, le rendez-vous est pris par l'interprofession pour la prochaine édition avec des perspectives encore plus ambitieuses.