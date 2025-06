Sénégal: Abbé Prosper Joseph Carvalho - « La nouvelle grotte de Popenguine est une calebasse renversée qui recueille nos prières »

Inaugurée le 8 décembre 2023 à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, la nouvelle grotte mariale de Popenguine symbolise le renouveau spirituel et architectural du sanctuaire. L'Abbé Prosper Joseph Carvalho, recteur des lieux, revient sur la portée de cette oeuvre inspirée et sur les enjeux d'aménagement dans ce haut lieu de pèlerinage.

Pouvez-vous nous présenter la nouvelle grotte de Popenguine récemment inaugurée ?

Je préfère parler de création plutôt que de modernisation. L'architecture est inspirée d'une calebasse renversée, symbole fort dans notre tradition. La calebasse est un récipient qui recueille. Ici, elle recueille les prières, les intentions, les souffrances de tous les pèlerins. Au centre, la Vierge Marie. Elle est celle qui présente ces prières à son Fils. Contrairement à ce que certains pensent, Marie n'est pas médiatrice comme le Christ, mais elle participe à la médiation comme tout chrétien.

Quel est le sens spirituel de cette grotte dans la vie chrétienne ?

Marie est la première en chemin. Elle est notre guide sur la route de l'espérance. Elle marche avec nous, à notre rythme, comme une mère qui apprend à son enfant à faire ses premiers pas. Dans le silence du Samedi saint, alors que les apôtres avaient fui et que l'espérance semblait éteinte, elle, seule, gardait la foi. Elle est la Mère de l'espérance, l'étoile du matin qui nous oriente. Et au Sénégal, quand une épreuve survient, la première personne vers qui on se tourne, c'est la maman. C'est ce lien intime que nous retrouvons dans notre rapport à Marie.

Au fil des ans, il y a plusieurs déplacements de la grotte dans l'histoire du sanctuaire marial. Pourquoi ?

Historiquement, le pèlerinage réunissait à peine une centaine de personnes. L'Église grandit avec ses fidèles. Au fil des ans, nous avons été dépassés par l'affluence. La grotte a donc été déplacée à trois reprises, à mesure que les foules grandissaient. Aujourd'hui, avec cette nouvelle grotte, nous pensons avoir atteint la dimension définitive, en phase avec l'ampleur du pèlerinage. Il nous reste à construire la grotte dédiée à saint Joseph, père adoptif de Jésus. C'est un véritable défi que nous devons re- lever. Là où il y a la mère, il doit aussi y avoir le père.

Comment percevez-vous l'évolution de Popenguine en matière de modernisation ?

Depuis mon arrivée en 2021, je constate peu de progrès en matière d'infrastructures. Certes, il y a désormais un port en construction, et des usines qui s'implantent sur l'axe Popenguine-Sindia. De nombreuses maisons sortent de terre, mais le développement reste en surface. Popenguine est victime de sa réputation. Le pèlerinage et la résidence présidentielle lui donnent une image de localité développée, mais dans les faits, nous manquons cruellement d'infrastructures. À cause du pèlerinage et de la résidence présidentielle, on s'imagine qu'elle est très développée. La réalité est différente.

Dans la cité religieuse, pour le sanctuaire, c'est un réel problème. L'abri du pèlerin ne peut accueillir que 100 personnes. Le centre Kisito est en ruines. Nous recevons énormément de demandes, mais nous n'avons pas les moyens d'y répondre. Nous avons besoin d'un complexe moderne, capable d'héberger plusieurs centaines de pèlerins.