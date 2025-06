Burkina Faso: Délivrance de la carte de presse et du laissez-passer - Le comité technique installé

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a installé le comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer, le jeudi 05 juin 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers la direction générale de la communication et des médias, avait organisé, le mercredi 30 octobre 2024, une cérémonie de transfert des attributions du comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer du Conseil supérieur de la communication (CSC) vers le ministère en charge de la communication.

Dans la matinée du jeudi 5 juin 2025 à Ouagadougou, conformément au décret N°2021-0880/PRESS/PM/MINEFID/MCRP du 18 août 2021, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a installé le nouveau comité technique de délivrance de la carte de presse au Burkina Faso. Il est composé de 12 membres dont quatre observateurs, pour un mandat de 3 ans.

Le ministre Ouédraogo a relevé que le comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer est chargé d'une mission importante, celle de la professionnalisation et de l'assainissement du secteur de la presse au Burkina Faso. « La carte de presse et le laissez-passer sont des documents professionnels indispensables pour leurs détenteurs en ce sens que ces documents leur offrent des facilités dans l'exécution de leur mission.

Il est de notre devoir collectif de veiller à ce que l'octroi de ces documents soit transparent, équitable et en phase avec les dispositions juridiques qui règlementent le secteur des médias et de la communication au Burkina Faso », a-t-il expliqué. Gilbert Ouédraogo a invité les membres du comité à faire preuve d'impartialité et de diligence afin de professionnaliser davantage le secteur des médias et répondre aux attentes des acteurs.

« En tant que garant de l'intégrité journalistique, le rôle du comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer ne se limite pas à l'examen des candidatures et à la délivrance des certifications nécessaires, mais aussi à l'élaboration des recommandations pour améliorer notre cadre de régulation en réponse aux défis actuels de notre environnement médiatique », a fait savoir le ministre. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.