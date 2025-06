Gabon: Marathon consultatif de la Jeunesse - Une mobilisation en vue des élections législatives et locales de 2025

À l'approche des élections législatives et locales prévues pour les 27 septembre et 11 octobre 2025, la jeunesse gabonaise se mobilisera à travers un Marathon consultatif de la Jeunesse dans les 9 Provinces du Gabon, porté par la Coordination Générale du F.E.U. (Force des Êtres Unis). Cette initiative rassemblera les jeunes autour des enjeux électoraux, de l'offre politique en leur faveur et des pistes concrètes d'autonomisation économique et sociale.

Trois temps forts structureront ce rendez-vous stratégique.

1. Une expression de reconnaissance.

Les organisateurs adresseront des remerciements sincères aux populations, en particulier à la jeunesse, pour la confiance qu'elles auront manifestée lors de l'élection présidentielle d'avril 2025. Le soutien massif en faveur du Président Brice Clotaire Oligui Nguema sera salué comme une démonstration de maturité civique.

2. Un décryptage citoyen de l'Offre Politique de « C'BON pour la Jeunesse en 17.0 ».

Une session d'information citoyenne permettra de présenter et d'expliquer les 17 engagements formulés par le Président C'BON en faveur de la jeunesse. Cette phase permettra :

1 - D'analyser l'impact que ces engagements auront sur les élections législatives et locales ;

2 - D'identifier comment la jeunesse pourra s'impliquer dans leur mise en oeuvre ;

3 - D'évaluer les effets attendus de ces engagements sur les sept prochaines années de gouvernance.

3. Des ateliers pratiques d'autonomisation économique.

Des sessions de formation et de sensibilisation mettront l'accent sur des solutions concrètes et inclusives :

3.1 - Des Groupes d'Intérêt Économique (GIE) et des coopératives jeunesse seront promus dans chaque localité ;

3.2 - L'accès aux Activités Génératrices de Revenus (AGR) sera facilité à travers des dispositifs d'accompagnement ;

3.3 - Des stratégies d'employabilité et de financement de projets seront présentées, avec un horizon de déploiement allant jusqu'à 2050.

Une dynamique de responsabilité et d'unité.

À travers ce Marathon, le F.E.U. inscrira la jeunesse dans une logique de co-construction politique et de responsabilisation collective. Il s'agira non seulement d'informer, mais aussi de préparer les jeunes à devenir des acteurs incontournables de la transformation locale et nationale.

La jeunesse gabonaise ne demandera pas sa place : elle la prendra. Elle ne suivra pas le mouvement : elle le créera.