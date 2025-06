Afrique Centrale: Le Chef de l'État gabonais et son épouse visitent plusieurs sites à Malabo

Poursuivant son séjour à Malabo en République de Guinée Equatoriale dans le cadre de sa visite d'État, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué plusieurs visites de sites.

Accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema et des membres du gouvernement,le Président de la République s'est rendu sur le site de l'usine Punta Europa , complexe de procédés industriels spécialisé dans la production et la transformation de gaz , dont les installations modernes ont pu être appréciées par le chef de l'Etat et sa suite. Cet important projet énergétique permet la production de gaz de pétrole liquéfié pour faciliter le transport et le stockage du gaz, la production de méthanol ainsi qu'une unité de liquéfaction du gaz.

Le Chef de l'État a ensuite effectué la visite du Centre Médical de la Paix, structure hospitalière de haut niveau et de renommée internationale qui offre des approches modernes aux problèmes médicaux complexes.

À l'hacienda Marcos Obiang Nguema Nsue de Riaba, le Président de la République a eu l'occasion de visiter les usines d'élevage et de transformation de viande de porc et de cabri avant de procéder à la signature du livre d'or à la mairie. La visite de ces différents sites par le Président de la République à été l'occasion d'apprécier et de s'inspirer du modèle équato - guinéen dans ces différents domaines.

En outre le Chef de l'État est allé à la rencontre de la communauté gabonaise vivant en Guinée Equatoriale. Honorés par cette énième visite, la diaspora a tenu à remercier le Chef de l'État pour cette marque d'attention, avant de lui exprimer ses félicitations pour sa brillante élection à la tête du pays.

Tout en encourageant le Président de la République pour les actions de développement menées dans notre pays depuis le 30 août 2023, la communauté gabonaise de Guinée Equatoriale a par ailleurs fait état de quelques difficultés, notamment celles liées à l'établissement de pièces d'état civil. Une situation à laquelle Brice Clotaire Oligui Nguema a promis d'y remédier afin de permettre à ses compatriotes d'être en phase avec la loi.

Réitérant ses remerciements aux autorités équato-guinéennes pour l'hospitalité dont il a fait preuve, le Président de la République a exhorté ses compatriotes à oeuvrer pour la consolidation des liens qui unissent Libreville et Malabo, de faire preuve de responsabilité dans ce pays d'accueil avant d'appeler chacun à apporter sa pierre à l'édifice afin de contribuer à la construction du Gabon.