TUNIS — Douze Etats de l'Afrique subsaharienne ont confirmé leur présence à la 1ère édition de la manifestation "Africa Business Partnership Days" ( ABPD 2025), un événement majeur pour développer les partenariats entre la Tunisie et les pays d'Afrique subsaharienne, a indiqué le Président directeur général (PDG) du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

Intervenant, lors d'une interview télévisée réalisée au studio de l'Agence TAP, Ben Hassine a précisé que 10 États africains, représentés par des entreprises, participeront à Africa Business Partnership Days( ABPD 2025), qui se tiendra du 23 au 25 juin 2025.

Les deux autres pays assisteront à travers des structures chargées de l'appui aux exportations ou par les chambres du commerce et d'industrie.

Ces pays sont l'Ouganda, le Congo Brazzaville, le Ghana, le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso, le Kenya, le Congo démocratique, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin et la Côte d'ivoire.

« Jusqu'à présent, 33 entreprises africaines venant de ces pays ont confirmé leur présence à cette manifestation, alors que l'objectif visé été de confirmer la participation de 30 entreprises ».

« Plus d'une cinquantaine d'entreprises tunisiennes devront prendre part à cet événement », a ajouté Ben Hassine, faisant savoir que le CEPEX cible la participation de 100 entreprises tunisiennes.

Ces entreprises qui opèrent dans les secteurs de l'agroalimentaire, le BTP, la santé, les TIC, les Startups, et les services, devront avoir des rencontres professionnelles de réseautage, à travers une plateforme numérique qui sera mise en place à cet effet.

Ainsi, près de 1000 rencontres professionnelles devront avoir lieu, durant les deux premiers jours de cette manifestation qui s'étalera sur trois jours (23,24 et 25 juin 2025), après l'ouverture officielle qui aura lieu sous la présidence du ministre du Commerce et du développement des exportations.

Des ateliers techniques sont également prévus, et dont les thèmes seront fixés selon les demandes des structures d'appui aux entreprises exportatrices et des chambres du commerce et d'industrie des pays participants.

« Nous visons également la signature d'accords bilatéraux ou des mémorandums d'entente, en matière de coopération et d'échange d'informations avec des structures chargées de l'investissement et de développement des exportations, ainsi qu'avec des structures homologues du CEPEX, au Bénin, en Côte d'Ivoire, et au Burkina-Faso .

A cet égard, Ben Hassine a indiqué que le CEPEX oeuvre à la mise en place d'un projet de plateformes numériques d'échange d'informations, permettant l'accès aux informations relatives aux produits destinés à l'exportation.

Ces plateformes sont à même de faciliter les opérations d'échange des produits qui seront effectuées instantanément. L'objectif, a-t-il dit, est de répondre aux appels d'offres manifestés par les pays africains, par le biais de ces plateformes.

Ben Hassine a également mis l'accent sur la possibilité de nouer de partenariats d'investissement, en matière d'industries de transformation entre la Tunisie et les pays africains.

« Nous avons pensé à ce projet, car nous avons remarqué qu'il y a des entreprises tunisiennes opérant dans certains secteurs importent des produits provenant d'autres continents, alors que ces produits sont présents sur le marché africain. En outre, l'importation dans le cadre de la convention de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF), permet de réduire le coût pour l'entreprise tunisienne.

Cette manifestation, qui se tiendra après le succès des trois éditions (2020-2022 et 2024) des rencontres d'affaires "Tunisia Africa Business Meetings" , a pour spécificité de cibler des pays africains, ou le CEPEX n'a pas de représentations commerciales, à l'instar de l'Ouganda, le Congo Brazzaville, le Gabon et le Burkina-Faso.

La 1ère édition d'Africa Business Partnership Days( ABPD 2025), sera rganisée à l'initiative du Centre de promotion des exportations (CEPEX), sous la présidence du ministère du Commerce et du développement des exportations.et en en collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger,

Cet événement sera organisé avec l'appui du programme "Arab Africa Trade Bridges", financé par l'Société Islamique Internationale de Financement du Commerce(Itfc), et le programme «Qawafel », financé par l'Agence française de développement

Cette organisation s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'action du Cepex destinée au marché africain subsaharien, et visant à développer les échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique Sub-saharienne.

Elle cible le partenariat Tunisie -Afrique et la coopération en matière d'investissement, plus que l'exportation, d'autant plus que le continent africain est en plein essor, réalisant de solides indicateurs de croissance économique.

La croissance économique africaine devrait passer de 3,3 % en 2024 à 3,9 % en 2025, pour atteindre 4 % l'an prochain, malgré la montée des incertitudes géopolitiques et des tensions commerciales, selon le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) dans son rapport phare « Perspectives économiques en Afrique 2025 » (PEA 2025).

Lien de la vidéo: urlr.me/tsZCM4