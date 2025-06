Nigeria: Kredete lance une carte de crédit adossée à des stablecoins pour les Africains

TLDR

La fintech nigériane Kredete a lancé une carte de crédit adossée à des stablecoins, conçue pour permettre aux Africains de stocker et de dépenser des dollars numériques dans le monde entier.

Kredete aide les immigrés africains aux États-Unis à se constituer un crédit grâce à des transferts d'argent alimentés par des stablecoins.

La nouvelle carte de crédit est directement liée au portefeuille numérique de l'utilisateur et règle les paiements en USDC, avec conversion des devises en temps réel.

La startup fintech nigériane Kredete a lancé une carte de crédit adossée à des stablecoins, conçue pour permettre aux Africains de stocker et de dépenser des dollars numériques dans le monde entier. Le produit a été conçu en partenariat avec Visa, Stellar et Rain.

Kredete, fondé en 2023 par Adeola Adedewe, aide les immigrés africains aux États-Unis à se constituer un crédit grâce à des transferts d'argent financés par des stablecoins. Les utilisateurs peuvent envoyer des fonds dans plus de 40 pays à des frais peu élevés, chaque transaction contribuant à leur profil de crédit dans leur nouveau pays.

La nouvelle carte de crédit est directement liée au portefeuille numérique de l'utilisateur et règle les paiements en USDC, avec une conversion de devises en temps réel au point de vente. Elle permet d'effectuer des achats en ligne et hors ligne dans plus de 100 pays en utilisant le format de la carte Visa.

"L'accès à l'argent ne devrait pas s'arrêter aux frontières de votre pays", a déclaré M. Adedewe. "Nous avons mis au point un système qui permet aux Africains de stocker de la valeur en dollars numériques et d'utiliser ces fonds où et quand ils le souhaitent, instantanément.

Points clés à retenir

Le lancement de la carte Kredete marque un changement plus large dans la manière dont les stablecoins sont intégrés dans les produits financiers quotidiens pour les utilisateurs africains. Alors que de nombreux pays du continent sont confrontés à la volatilité des devises, les stablecoins adossés au dollar comme l'USDC offrent un moyen de préserver la valeur et de simplifier les paiements internationaux. L'inclusion financière transfrontalière reste un défi majeur.

Selon la Banque mondiale, les frais d'envoi de fonds vers l'Afrique subsaharienne restent parmi les plus élevés au monde, avec une moyenne de plus de 7 % en 2023. Les stablecoins offrent une alternative moins coûteuse avec des délais de règlement plus rapides.

En s'associant à Visa et en utilisant les rails de la blockchain, Kredete relie l'économie cryptographique à l'infrastructure de paiement traditionnelle. Ce modèle hybride offre aux utilisateurs la familiarité des paiements par carte tout en tirant parti des avantages en termes de rapidité et de coût des stablecoins. Alors que les régulateurs africains évaluent le rôle des crypto-monnaies dans le système financier, la carte de Kredete pourrait montrer que les outils basés sur la blockchain dépassent le stade de la spéculation et offrent un accès financier pratique aux personnes mobiles dans le monde entier.