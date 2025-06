Afrique: Conférence de l'ONU sur l'océan 2025 - Le continent particulièrement concerné par ses enjeux

La troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan (Unoc-3), débute ce 9 juin 2025 sur le port de Nice, dans le sud-est de la France. Une Conférence coorganisée par la France et le Costa Rica.

Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour ce premier rendez-vous onusien accueilli dans l'hexagone depuis la COP21 sur le climat à Paris, il y a dix ans.

Cette Unoc-3 est sur l'océan et non les océans. Il s'agit de prendre soin de l'océan mondial. Les objectifs sont donc avant tout internationaux, avec en premier lieu : progresser vers la cible de 60 pays ratifiant le traité sur la haute mer, seuil nécessaire pour l'entrée en vigueur de ce texte négocié depuis de longues années.

Des annonces financières ?

Certains points de négociations concernent grandement les pays côtiers africains. Comme tous les pays littoraux, le Bénin, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, et tous les autres, sont confrontés au recul du trait de côte et à la montée des eaux. On attend ainsi des annonces, financières par exemple, pour les aider à s'y adapter.

Autre enjeu énorme : la pêche et la surpêche. Les stocks et les ressources sont de plus en plus durs d'accès. Créations d'aires marines protégées pour permettre aux poissons de se reproduire et lutte contre la pêche illégale sont également au menu des discussions.

Enfin, autre sujet particulièrement important sur les littoraux africains : la pollution, plastique notamment. Sur ce thème, pas de décision attendue, mais on espère des avancées dans les discussions en cours sur l'adoption d'un traité dédié à cet enjeu, dont les négociations doivent s'achever cet été.