Algérie: Première édition du Salon 'Algéria Rail-Expo 2025', à partir de mercredi à Oran

ORAN — La première édition du Salon international de l'industrie et des infrastructures ferroviaires, intitulé " Algéria Rail-Expo 2025", se tiendra à partir de mercredi prochain au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran (CCO), a indiqué, lundi, le Commissaire du salon, Mourad Cheboub.

Cet événement de quatre jours, organisé sous le patronage du ministre des Transports et à l'initiative de l'agence de communication et d'événements économiques "Moka Com", en partenariat avec le Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, rassemblera des exposants nationaux et étrangers, a-t-on fait savoir de même source.

Il constituera une opportunité pour les professionnels de découvrir les dernières innovations dans le domaine ferroviaire et d'explorer de nouvelles solutions pour le développement des infrastructures ferroviaires en Afrique. Le salon, dédié à l'innovation, aux technologies et aux solutions de l'industrie et des infrastructures ferroviaires, réunira les principaux acteurs du marché national et international, des décideurs et des experts, ainsi que des entreprises leaders dans le secteur ferroviaire.

Cette manifestation économique vise également à offrir une "plateforme d'échange idéale, destinée à promouvoir le savoir-faire dans l'industrie et les infrastructures ferroviaires, à créer des opportunités de partenariat et à faciliter les échanges autour des défis et des solutions ferroviaires en Afrique", a-t-on précisé.

Les organisateurs ont prévu, à cette occasion, une série de conférences portant sur des thèmes tels que : "L'industrie ferroviaire en Algérie, un levier pour le développement régional et l'amélioration de la logistique", "L'industrie ferroviaire et la transition énergétique en Algérie", "Le développement durable et l'impact environnemental des chemins de fer", "La mise en oeuvre de projets de signalisation ferroviaire en s'appuyant sur les compétences algériennes", entre autres.