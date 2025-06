Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - La population appelée à adopter des comportements responsables

Un focus a été organisé le 5 juin à la mairie centrale par le Lions club Pointe-Noire Corail, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement dans le but de sensibiliser le public. Magloire Mabounda, directeur de cabinet du maire de la ville, a pris part à l'activité.

Le thème international choisi cette année, « Mettre fin à la pollution plastique mondiale », a fait l'objet du focus organisé par le Lions club Pointe-Noire Corail que dirige Fernande Marie-Catherine Dekambi-Mavoungou. Par cette activité, ce Lions club a voulu répondre à l'appel du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et du gouvernement qui demandent à la population d'adopter des comportements responsables en protégeant l'environnement de la pollution plastique qui menace la faune, la flore et les écosystèmes.

En effet, des déchets plastiques entassés, accumulés dans les rues, les rivières, les océans... mettent en péril la biodiversité et la santé humaine. « La situation est préoccupante. Chacun a un rôle à jouer: les citoyens, les entreprises, le gouvernement. Pour éradiquer les impacts du sachet sur l'environnement, au Congo grâce à la clairvoyance du premier écologiste, le chef de l'Etat, le décret n° 2011- 485 du 20 juillet 2011 portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films plastiques a été pris », a dit la présidente du Lions club Pointe-Noire Corail.

Seulement, l'incivisme des citoyens met à mal cette disposition réglementaire puisqu'on assiste depuis quelque temps à l'usage des sachets non biodégradables dans les villes. Ceux-ci servent d'emballage des denrées alimentaires et autres marchandises. Ainsi, cette session de sensibilisation est venue donc attirer l'attention du public sur les problèmes liés au plastique à usage unique et susciter une prise de conscience collective pour une gestion plus durable de l'environnement national.

Animé par Cyril Baya, environnementaliste, ce focus a donné lieu à des échanges interactifs qui ont édifié le public composé, entre autres, des vendeurs dans des marchés domaniaux, des consommateurs, des agents des administrations en charge des questions environnementales...sur les dangers de la pollution plastique. « Cette situation nous oblige à prendre conscience, à abandonner la pratique malsaine de l'utilisation des matières plastiques en réduisant la consommation de plastiques à usage unique, à réutiliser les objets plastiques autant que possible, à recycler correctement en utilisant les points de collecte disponibles, à participer aux initiatives de nettoyage e de sensibilisation », a conclu le conférencier.

Signalons que 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde dont 70 % sont utilisées une seule fois. Chaque minute, l'équivalent d'un camion-poubelle de plastique est déversé dans les océans. Moins de 10 % des déchets plastiques sont recyclés, le reste est incinéré mis en décharge ou rejeté dans l'environnement.