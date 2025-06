Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Les opérations de salubrité et d'assainissement de Ngoyo vont se poursuivre

Après trois mois d'intenses activités d'assainissement et de salubrité menées à la faveur du "Trimestre d'assainissement" lancé par Juste Désiré Mondelé, ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, le 6e arrondissement de Pointe-Boire, Ngoyo, par le biais de Genest Wilfrid Paka Banthoud, son administrateur maire, se dit satisfait de la mobilisation de la population qui a adhéré massivement et activement à l'opération.

Le préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Cebert Ibocko-Onanga, a effectué le 7 juin une ronde des différents de la ville. Il a constaté la mobilisation de la population de Ngoyo qui, dès les premières heures de la matinée, outils en main, a pris d'assaut les différentes artères de cet arrondissement et les lieux publics. Au siège de la mairie en construction, sur l'avenue Jean-Baptiste-Tati- Loutard, ainsi qu'au Centre d'enseignement des métiers agricoles, les habitants de Ngoyo ont répondu présents, heureux de recevoir le préfet qui faisait la ronde de tous les arrondissements trois mois après le lancement de l'opération « Trimestre d'assainissement » qui est arrivée à son terme.

« Aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie, parce que pendant ces trois mois, nous avons mis en place un programme d'activités qui nous a permis de nous déployer dans les lieux et endroits qui nécessitaient un déploiement conséquent. Nous avons nettoyé les abords des rues, des avenues. On a fait des opérations de curage des caniveaux, d'enlèvement des ordures ménagères, de faucardage de rivières et cours d'eau. Nous avons désherbé les endroits rendus insalubres par l'herbe sauvage. Au même moment, nous avons procédé à la sensibilisation de la population à garder son environnement salubre », s'est dit satisfait Genest Wilfrid Paka Banthoud, admnistrateur-maire de Ngoyo. Il a ajouté: « Pendant cette période, nous avons créé dix brigades d'assainissement représentant nos dix quartiers. Elles ont travaillé avec la population riveraine dans divers endroits de l'arrondissement difficiles d'accès. Pour ce faire, nous avons bénéficié de l'apport de la maire de Pointe-Noire et aussi de la tutelle ».

Selon le maire de Ngoyo, cette opération va se poursuivre dans son arrondissement qui a lancé, il y a trois ans, l'opération Action -Environnement par tous » qui a lieu essentiellement en saison sèche avec des actions de sensibilisation, de sauvegarde et de préservation de l'environnement pour lesquelles tout le monde est associé (Entreprises, organisations non gouvernementales, confessions religieuses, commerçants...). "Nous avons décidé que le mois de juin soit dédié à la collecte des déchets en plastique avec comme objectif à atteindre zéro déchet plastique. Le mois de juillet sera consacré l'enlèvement des épaves qui jonchent les rue et avenues et en septembre, nous allons nous atteler à nettoyer les établissements scolaires (salles de classe et sanitaires) pour assurer une bonne rentrée scolaire aux enfants", a t-il ajouté.

Reconduit récemment à la tête de l'arrondissement 6, Ngoyo, Genest Wilfrid Paka Banthoud partage cette joie avec la population sans laquelle il n'aurait pas bénéficié de la confiance du chef de l'Etat. « Nous allons nous évertuer les jours et mois à venir avec l'apport et le soutien des autorités du pays pour qu'enfin les travaux de la mairie de Ngoyo en construction arrivent à leur terme », a t-il conclu.