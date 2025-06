Afrique: APF - Le Sénégal accueillera la 32e assemblée régionale du continent

Les participants à la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue du 2 au 4 juin à Cotonou, au Bénin, ont, entre autres, décidé de l'organisation de la 32e assemblée en 2026 à Dakar, au Sénégal.

Pendant les trois jours des travaux, des parlementaires venus de seize pays membres, ainsi que de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale ont suivi des communications portant sur trois thématiques. Il s'agit notamment de la Francophonie africaine face aux bouleversements géopolitiques ; le dividende démographique en Afrique francophone et son impact sur le développement ; l'accès à l'énergie : stratégies d'accélération de la couverture des territoires.

Au terme des travaux, ils ont adopté plusieurs conclusions dont la Déclaration de Cotonou sur la situation en République démocratique du Congo (RDC). Il s'agit d'un texte fort qui appelle à un retour durable à la paix, au respect du droit international humanitaire, et à une résolution pacifique du conflit par le dialogue politique et institutionnel. Les participants ont également approuvé le compte rendu de la mission de bons offices de l'APF conduite à Kinshasa (RDC) et à Kigali (Rwanda), décidée à Brazzaville, en attendant la production du rapport de mission. Réitérant leur soutien à la médiation confiée au président Faure Gnassingbé, ils ont décidé de mandater une délégation parlementaire de haut niveau de l'APF pour remettre officiellement les conclusions de la mission de bons offices au président du Conseil du Togo, prélude à l'Assemblée générale de Paris.

Ils se sont, par ailleurs, engagés à appuyer les initiatives visant la préservation des forêts, de la biodiversité et des écosystèmes par les États africains membres de l'APF, appelant à la participation massive des sections africaines à la 50Ie Assemblée générale de l'APF qui se tiendra à Paris, en France, du 9 au 12 juillet prochain. Adoptant le règlement intérieur amendé et modernisé reflétant les réalités actuelles et renforçant l'efficacité des travaux parlementaires régionaux, ils se sont félicités de la réussite des processus de transition démocratique au Gabon et au Tchad.

S'agissant de la participation de la délégation des parlementaires congolais à ces assises, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a conféré avec son homologue gabonais, Jean-François Ndongou. Les échanges ont tourné autour du renforcement des liens de coopération interparlementaire et des évolutions politiques récentes au Gabon. Le président actif de la section APF-Congo a ensuite été reçu officiellement par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Isidore Mvouba, en effet, a remis à Louis Gbèhounou Vlavonou un message du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, à son homologue béninois, Patrice Talon, avant d'échanger fructueusement sur la coopération entre les deux institutions parlementaires et les relations d'amitié entre les peuples congolais et béninois.

« Le séjour du président de l'Assemblée nationale à Cotonou a marqué un temps fort de diplomatie parlementaire, il consolide la place du Congo au plus haut niveau dans l'instance de l'APF. Il a permis de consolider les avancées institutionnelles initiées à Brazzaville, de soutenir les démarches en faveur de la paix et du développement en Afrique, et de renforcer les relations bilatérales stratégiques entre le Congo, le Bénin et les autres États de la région », résume le communiqué de la chambre basse du parlement.