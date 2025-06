Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le festival « Retour au mbongui » lancé à Pointe-Noire

La 25e édition du festival international de conte « Retour au mbongui » a allumé ses lampions le 5 juin à la Voûte des artistes, à proximité de la Place de la gare ferroviaire de Pointe-Noire, en présence Genest Wilfrid Paka Banthoud, administrateur-maire de l'arrondissement 6, Ngoyo.

Organisé par la compagnie de conte Africa graffitis et le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte Matève, le festival "Retour au mbongui" est l'occasion pour les férus de la parole vagabonde de s'exprimer à travers des contes, les arts de scène, la musique du terroir, les danses et la percussion. « Ce festival nous offre des moments de joie à travers les rencontres et le partage d'expérience et de savoir », a dit Chancy Mikia, directrice départementale des Arts et Lettres de Pointe-Noire.

Pendant dix jours, le public va admirer le talent des conteurs comme David Merour de Guyane avec le conte "Pripri", Sylvie Vieville de France avec "Cacahouettes et Lili", Toybou Djamaldine des Comores avec "A qui la faute de Victor Hugo", Jean-Marie Diatsonama de Brazzaville, des conteurs de Pointe-Noire, les Tam Tam de Pointe-Noire... au Centre de ressources du conte, au musée Cercle africain au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati Loutard.

Les réjouissances culturelles vont prendre fin le 15 juin avec la balade spectacle contes, danses, chants. Tous les artistes participant au festival y prendront part avec pour point de départ le Centre de ressources et le point de chute la magnifique plage de Mvassa. En marge de l'événement, le public va visiter la galerie photo contemporaine de Sophie Gillmann.